Henrique Pires pede que Governo do Estado não esqueça esforços da Funasa do Piauí

Ao ocupar hoje (17) a tribuna da Assembleia Legislativa para falar de suas ações, e também das atividades no interior do Estado, o deputado emedebista Henrique Pires fez um apelo ao Governo do Estado, citando o seu líder deputado Limma (PT), para que não esqueçam os esforços da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no que diz respeito a obras de saneamento no Piauí. Pires citou o exemplo da divulgação do teste do sistema de tratamento de esgoto da cidade de Pedro II, que será testado durante o Festival de Inverno, neste próximo final de semana.





“Espero que o Governo não faça como foi feito quando dos 28 planos municipais de saneamento que sequer chamaram representantes da Funasa para participar, não falo por mim, mas falo pela valorosa equipe da Funasa do Piauí que na época não foi lembrada, sequer foi convidada para a solenidade”, alertou o deputado.



Nos 28 planos foram investidos R$ 15 milhões oriundos de convênio com a Fundação. E no sistema de tratamento de esgoto de Pedro II foram investidos R$ 6 milhões. “Foi um esforço grande uma luta nossa. Fico feliz por ter sido diretor de saúde ambiental da Funasa, por ter sido presidente nacional da Funasa e ter colaborado com essa obras”, acrescentou.

J. Barros - Edição: Caio Bruno