Henrique Pires destaca harmonia entre Legislativo e Executivo

O governador Wellington Dias (PT) fez a leitura da sua mensagem anual na abertura do ano legislativo nesta segunda-feira (4). Na avaliação do deputado Henrique Pires (MDB) há que se destacar no discurso do governador a sua preocupação com a redução dos gastos e a manutenção do equilíbrio fiscal do Piauí.



"Achei muito positiva a mensagem do governador. E nós temos que lutar e ter consciência do esforço que todos terão que fazer para que o Estado continue honrando seus compromissos ", afirma Henrique Pires. Além da busca pelo equilíbrio fiscal do Estado o deputado destacou como importante também a harmonia que prevaleceu entre os poderes. Segundo o governador Wellington Dias está previsto que o Piauí fará uma economia de R$ 300 milhões para 2019.

Ascom Parlamentar - Edição: Paulo Pincel