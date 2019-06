Henrique Pires destaca a produção de documentário sobre cachoeiras de Batalha

Nesta segunda-feira, dia 03, o tempo de dois minutos foi usado pelo deputado Henrique Pires (MDB), para registrar que participou de uma audiência pública, em Batalha, acerca de 15 dias, e que durante o evento ficou definido que será, através de orçamento individual, dele, parlamentar, ou orçamento em parceria com o Governo, Academia Piauiense de Letras, um documentário de todas as cachoeiras do local.

Nesta segunda-feira (3), deputado Henrique Pires (MDB) registrou a sua participação em audiência pública em Batalha, há 15 dias, e que durante o evento ficou definido que será produzido um documentário sobre as cacheiras exiustentes no município, com recursos do Estado numa parceria com a Academia Piauiense de Letras.



Segundo o parlamentar, o objetivo é para que o município de Batalha tenha esse cadastro e possa ser referência estadual e nacional no turismo ambiental.



“Da mesma forma, também pedimos à época da audiência pública, que seja nomeada ou adaptada uma das secretarias municipais, que hoje não tem, para tratar do meio ambiente. O município de Batalha é totalmente desprovido de órgão que cuide da questão do meio ambiente”, lamentou o deputado.



Henrique Pires lembrou ainda que na audiência pública do município de Esperantina foi constatado que 500 casas do Conjunto Alecrim estão contaminando o Riacho Alecrim, junto com o matadouro municipal. Para amenizar a situação, será inaugurado em breve, um novo matadouro público, que deverá atender aos municípios de Esperantina e Morro do Chapéu.



O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), Themístocles Filho, informou que o novo matadouro de Esperantina já tinha sido inaugurado. Henrique Pires acrescentou que a Caixa Econômica Federal (CEF), sempre muito rigorosa em seus prazos, permitiu que as 500 casas fossem entregues sem um sistema de tratamento de esgoto. Segundo ele, as casas produzem dejetos que são lançados nas ruas e das ruas para o Riacho Alecrim.



Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles