Henrique Pires defende a prorrogação de prazo para liberação de restos a pagar pela União

Henrique Pires quer evitar prejuízos financeiros para o Piauí

O deputado Henrique Pires (MDB) teve aprovado requerimento, na sessão plenária de hoje (26), pedindo aos presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e à bancada federal piauiense que solicitam ao Governo Federal a prorrogação do prazo para liberação de recursos para os processos de restos a pagar, a fim de evitar que o Piauí sofra grandes prejuízos financeiros.

Ao defender a aprovação do requerimento, Henrique Pires disse que somente a Fundespi (Fundação de Desenvolvimento dos Esportes do Piauí) perderá os recursos de mais de 20 convênios se não houver a prorrogação dos restos a pagar do Governo Federal. Ele frisou que a reivindicação a favor da prorrogação está sendo liderada pela Frente Nacional de Prefeitos.

Henrique Pires teve aprovado requerimento pedindo que a Assembleia Legislativa instale um aplicativo na Internet com o objetivo de facilitar o acesso dos piauienses às informações sobre as atividades desenvolvidas pelos parlamentares.

O parlamentar do MDB requereu ao Governo Federal a realização do exame de revalidação dos diplomas dos médicos formados em instituições de ensino de outros países. O plenário aprovou requerimento de Henrique Pires solicitando que as Secretarias Estaduais de Defesa Civil e do Meio Ambiente realizem sobrevôos sobre as áreas de risco existentes em Teresina para evitar tragédias como a que ocorreu este ano no bairro Parque Rodoviário.

Por J. Barros

J.Barros - Edição: Katya D'Angelles