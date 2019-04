Henrique Pires cobra medidas urgentes nas rodovias do Piauí

Através de requerimentos a serem encaminhados ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí) e ao Detran (Departamento de Trânsito) o deputado Henrique Pires (MDB) visa uma melhoria nas condições de tráfego das estradas do Piauí.

Um dos argumentos do parlamentar é que mesmo sem que as estradas tenham a sinalização adequada multas estão sendo aplicadas por conta da presença dos radares. O parlamentar pediu o cancelamento de multas aplicadas por radares em estradas sem sinalização específica, como já ocorre em vários outros estados.

Henrique Pires sugeriu que os motoristas entrem com ações para derrubar as multas. O outro grande problema e que já tem causado muitos acidentes nas estradas federais e estaduais. Em uma ação de apenas dois dias, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, foram apreendidos cerca de 120 animais. "O grande número de animais nas pistas tem gerado vários acidentes, famílias inteiras estão morrendo e isso vem sendo denunciado já denunciado várias vezes sem uma solução', afirmou.

O deputado disse que enquanto os animais estiverem soltos nas estradas irá tratar do tema. "Todo dia enquanto essa situação acontecer eu vou tratar deste assunto e foi cobrar providências do DER, da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria de Transportes, do Governo do Estado, todo dia", afirmou.

Ascom Parlamentar - Edição: Caio Bruno