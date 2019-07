Henrique Pires cobra conclusão de obras na cidade de Gilbués

Os deputados estaduais apresentaram oito requerimentos e cinco Projetos de Lei que foram lidos no pequeno expediente da sessão plenária de hoje (2). O deputado Henrique Pires (MDB) requereu às Secretarias de Segurança e de Saúde do Estado a conclusão das obras da Delegacia de Polícia de Gilbués e informações sobre os repasses de recursos destinados ao setor de saúde daquele município.

Henrique Pires também requereu ao DER-PI (Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Piauí) informações sobre o andamento das obras de asfaltamento de ruas de Gilbués.

O plenário aprovou requerimentos dos deputados B. Sá (Progressistas) e Júlio Arcoverde (Progressistas) pedindo aprovação de votos de pesar, respectivamente, pelo falecimento do músico e escritor de Oeiras, Joaquim Silva, e do senhor Henrique Andrade. A deputada Lucy Soares (Progressistas) requereu voto de louvor ao Corpo de Bombeiros Militar do Piauí pelo transcurso hoje do Dia do Bombeiro Militar. Ela apresentou ainda requerimento solicitando à Secretaria Estadual de Educação que envie ao Poder Legislativo a relação de endereços e telefones das escolas públicas piauienses.



PROJETOS – Os deputados Gessivaldo Isaías (PRB) e Júlio Arcoverde apresentaram Projetos de Lei que tratam, respectivamente, da aplicação de multas em pessoas que passarem trotes usando telefones de emergência, incluindo o 190 (Polícia Militar) e 192 (SAMU) e que denomina de Deputado Ciro Nogueira uma ponte sobre o rio Gameleira.



O deputado Evaldo Gomes (Solidariedade) apresentou Indicativo de Projetos de Lei tratando sobre a definição de um piso salarial para os técnicos de Segurança do Trabalho no Piauí. O deputado Júlio Arcoverde apresentou Projeto de Decreto Legislativo concedendo título de cidadão piauiense ao senhor Luciano Sabóia.







J. Barros - Edição: Katya D'Angelles