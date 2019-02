Henrique Pires ajudou na liberação de R$ 84 milhões para maternidade

Antes de encerrar a sessão desta quarta-feira (6), o deputado Henrique Pires (MDB) destacou o trabalho que realizou junto ao Ministério da Saúde para destravar a liberação dos recursos, da ordem de R$ 80 milhões, para a construção do Centro Materno Infantil de Teresina.

Henrique Pires lembrou que atuou junto ao governo mdo presidente Michel Temer, para liberar essa verba, que estava emperrada pela burocracia de Brasília.

Henrique Pires adiantou que vai estar na sexta-feira (8) visitando a obra, iniciadas em julho passado com previsão de entregar em 2021.

Orçada em aproximadamente R$ 84 milhões, o Centro contará com 30 leitos de UTI neonatal, 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para adultos, 45 leitos de cuidados Intermediários e 20 de leitos Intermediários Canguru, que é um espaço para acolhimento de mãe e bebê, o que edquival a 115 leitos com cuidados intensivos.

A nova maternidade vai contar com:

Unidade de Pronto Atendimento

Duas salas de admissão

Seis leitos de observação

Seis consultórios de admissão, sendo dois deles com estrutura para instalação de aparelho de ultrassonografia e cardiotocografia

Unidade/Serviço de Atenção à Mulher Vítima de Violência de Gênero

Unidade de Internação de Baixa e Alta Complexidade

Dois Centros de Parto Normal - 10 leitos de parto, pós-parto

Enfermarias de Alojamento conjunto (mãe e bebê): 90 leitos

Enfermarias de Gravidez de Alto Risco: 60 leitos

UTI Adulto: 20 leitos

UTI Neonatal: 30 leitos

Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCO): 45 leitos

Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCA): 20 leitos

Centro Cirúrgico Pediátrico/Neonatal: 04 salas

Centro Cirúrgico Obstétrico: 04 Salas

Centro Obstétrico: 06 Salas

Unidade de Medicina Fetal dotada de estrutura para ultrassonografia, cardiotocografia, estrutura cirúrgica básica para procedimentos de baixa complexidade.

Antes de encerrar a sessão desta quarta-feira (6), o deputado Henrique Pires (MDB) destacou o trabalho que realizou junto ao Ministério da Saúde para destravar a liberação dos recursos, da ordem de R$ 84 milhões, para a construção do Centro Materno Infantil de Teresina.



Henrique Pires lembrou que atuou junto ao governo do presidente Michel Temer, para liberar essa verba, que estava emperrada pela burocracia de Brasília.



Henrique Pires adiantou que vai estar na sexta-feira (8) visitando a obra, iniciadas em julho passado com previsão de entrega para 2021.



O Centro Materno contará com 30 leitos de UTI neonatal, 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para adultos, 45 leitos de cuidados Intermediários e 20 de leitos Intermediários Canguru, que é um espaço para acolhimento de mãe e bebê, o que edquival a 115 leitos com cuidados intensivos.





A nova maternidade vai contar com:



. Unidade de Pronto Atendimento

. Duas salas de admissão

. Seis leitos de observação

. Seis consultórios de admissão, dois deles com ultrassonografia e cardiotocografia

. Unidade/Serviço de Atenção à Mulher Vítima de Violência de Gênero

. Unidade de Internação de Baixa e Alta Complexidade

. Dois Centros de Parto Normal - 10 leitos de parto, pós-parto

. Enfermarias de Alojamento conjunto (mãe e bebê): 90 leitos

. Enfermarias de Gravidez de Alto Risco: 60 leitos

. UTI Adulto: 20 leitos

. UTI Neonatal: 30 leitos

. Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCO): 45 leitos

. Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCA): 20 leitos

. Centro Cirúrgico Pediátrico/Neonatal: 04 salas

. Centro Cirúrgico Obstétrico: 04 Salas

. Centro Obstétrico: 06 Salas

. Unidade de Medicina Fetal dotada de estrutura para ultrassonografia, cardiotocografia, estrutura cirúrgica básica para procedimentos de baixa complexidade.

Por Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles