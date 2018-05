Gustavo rebate líder do Governo e cobra devolução de dinheiro do empréstimo

Ao retornar à tribuna hoje(3), o deputado Gustavo Neiva, líder do PSB, rebateu declarações do líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), afirmando que responsável pela suspensão na liberação da segunda parcela do empréstimo da Caixa Econômica Federal não foi a oposição, mas as irregularidades constatadas na prestação de contas pelos órgãos de fiscalização estaduais e federais. Ele disse que o Governo deve reconhecer seu erro e devolver os recursos do empréstimo à conta única do Estado.





Gustavo Neiva acusou o líder governista de desconhecer o acordão do Tribunal de Contas da União (TCU) que, segundo ele, não fez recomendações à CEF, mas, sim, determinou a não liberação de mais recursos para o Governo do Piauí. “O TCU mandou ainda que a reversão de contas, isto é, o ressarcimento ao Estado com dinheiro do empréstimo de despesas feitas com obras já realizadas, seja anulada”, assinalou ele.





O líder do PSB reafirmou as denúncias de que os recursos não foram aplicados nas obras relacionadas pelo Governo quando propôs à CEF a obtenção do empréstimo. “O mais correto é a devolução do dinheiro à conta única do Estado e a sua devida aplicação nessas obras, como a estrada de Corrente que não foi feita”, declarou Gustavo Neiva, assinalando que “o Governo precisa dizer à população o que fez com os recursos”.

J. Barros – Edição: Katya D’Angelles