Gustavo Neiva volta a cobrar mais investimento na educação do Estado

Na sessão ordinária de hoje, 22, da Assembleia Legislativa do Estado o deputado Gustavo Neiva (PSB), líder da oposição na Casa, se pronunciou para cobrar, mais uma vez investimentos do Governo do Estado na educação.

O parlamentar repercutiu uma matéria publicada num portal de notícias de Teresina que diz que mais 63% dos piauienses não concluíram o ensino médio, o que aponta a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o deputado, a pesquisa diz que o Piauí só está à frente do estado de Alagoas.

“A tendência dessa situação é se agravar cada vez mais uma vez que muitos municípios do Estado não tem transporte escolar. Outro ponto é que a maioria dos professores celetistas ainda não receberam seus salários e já estão fazendo protesto”, disse Gustavo Neiva que completou dizendo que o Estado do Piauí não tem a educação como prioridade.

Flora Izabel (PT) – a deputada usou a palavra e convocou os demais deputados para a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher que acontecerá amanhã, quinta-feira (23) às 9h30 na sala da Comissão de Finanças. Segundo a parlamentar, algumas matérias precisam ser votadas na Comissão.

Franzé Silva (PT) – o deputado repercutiu a audiência pública que aconteceu na Comissão de Cultura, Educação e Saúde sobre a regulação de leitos no Estado e propôs a criação de uma Lei estadual de regulação. “A audiência foi muito rica no debate, mas a minha proposição é que o Piauí tenha uma Lei estadual de regulação. Não podemos ter uma regulação no Estado com uma política, a prefeitura do município regulando com outra política e a população sofrendo diante, muitas vezes, da falta de comunicação entre os sistemas”, disse Franzé Silva, que também propôs a criação de consórcios estaduais.

Ziza Carvalho (PT) – o deputado prestou condolências a família do prefeito de Simplício Mendes, Dr. Heli Araújo Moura Fé. A mãe do prefeito, Hilda Araújo Moura Fé, faleceu ontem.



Na sessão plenária desta quarta-feira (22) da Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Neiva (PSB), líder da oposição na Casa, cobrou mais uma vez os investimentos do Governo do Estado em educação.



O parlamentar repercutiu uma matéria publicada no portal de notícias 180Graus, de Teresina, que diz que mais 63% dos piauienses não concluíram o ensino médio, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o deputado, a pesquisa diz que o Piauí só está à frente de Alagoas.



“A tendência dessa situação é se agravar cada vez mais uma vez que muitos municípios não tem transporte escolar. Outro ponto é que a maioria dos professores celetistas ainda não receberam seus salários e já estão fazendo protesto”, advertiu Gustavo Neiva, que completou dizendo que o Estado do Piauí não tem a educação como prioridade.



A deputada Flora Izabel (PT) convocou os demais deputados para a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que acontece nesta quinta-feira (23), às 9h30, na sala da Comissão de Finanças. Segundo a parlamentar, algumas matérias precisam ser votadas.



O deputado Franzé Silva (PT) repercutiu a audiência pública que aconteceu na Comissão de Cultura, Educação e Saúde sobre a regulação de leitos no Estado e propôs a criação de uma Lei estadual de regulação. “A audiência foi muito rica no debate, mas a minha proposição é que o Piauí tenha uma Lei estadual de regulação. Não podemos ter uma regulação no Estado com uma política, a prefeitura do município regulando com outra política e a população sofrendo diante, muitas vezes, da falta de comunicação entre os sistemas”, disse Franzé Silva, que também propôs a criação de consórcios estaduais.

Já o deputado Ziza Carvalho (PT) solicitou o envio de condolências à família do prefeito de Simplício Mendes, Heli Araújo Moura Fé, pelo falecimento, ontem, de sua mãe Hilda Araújo Moura Fé.







Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno