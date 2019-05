Gustavo Neiva registra visita aos municípios de Cristino Castro e Uruçuí

O deputado Gustavo Neiva (PSB) usou o tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos para comunicar que fez, no último final de semana, uma visita ao município de Cristino Castro, onde acompanhou inaugurações de hospitais e UBS, em companhia do prefeito Manoel Júnior.“Eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pelas obras. O hospital, por exemplo, ficou belíssimo e, certamente irá dotar aquele instrumento de melhores condições de atendimento à saúde”.O parlamentar disse ainda que também visitou a comunidade de Nova Santa Rosa, no município de Uruçuí, onde participou da 12ª ( décima segunda edição) da Exposoja - uma feira do agronegócio do estado do Piauí. “Uma grande feira que hoje se consolida como a maior feira do agronegócio do Estado. Lá, nós tivemos uma grata surpresa, porque lá, a expectativa de negociações gira em torno de cem a cento e vinte milhões de reais”, comentou.Gustavo Neiva lembrou a importância do agronegócio na geração de emprego e renda e parabenizou os agricultores que contribuem para o desenvolvimento do estado do Piauí. Segundo o deputado, o Nesse aspecto o Governo do estado não corresponde com sua obrigação que é a de dotar aquela região, especialmente os cerrados piauienses, de uma infra-estrutura mínima necessária, para que os agricultores possam gerar emprego e renda.THEMÍSTOCLES - O deputado Themístocles Filho (MDB) comunicou que a manhã, dia 16, ocorrerá a sessão solene em comemoração a Semana Brasileira da Enfermagem, em atendimento ao requerimento de autoria da deputada Teresa Britto (PV).Franciso Limma – O parlamentar informou que hoje, dia 15, está acontecendo uma grande mobilização da sociedade, como um todo, mas especificamente da educação no âmbito federal e estadual, das escolas, para discutir o corte dos recursos, feitos pelo Governo Federal.O deputado disse ainda que a Câmara Federal aprovou no dia de ontem (14), por 307 (trezentos e sete) votos, a convocação do ministro da Educação, para que ele preste esclarecimento no plenário, nesta quarta-feira, sobre o bloqueio no orçamento do setor.“Isso demonstra que os pronunciamentos que fizemos aqui e que outros parlamentares também se pronunciaram, é altamente pertinente e a Câmara Federal assumiu essa posição”, ressaltou.Francisco Limma disse ainda que o Governador Wellington Dias esteve ontem, com o novo superintende do Banco do Nordeste, no Piauí. E que na oportunidade o superintende reafirmou a parceria do Banco do Nordeste com o Governo do Estado.“Ficou acertado um evento para que haja uma apresentação do Banco sobre as novas estratégias e políticas de investimento do Banco do Nordeste no estado do Piauí”, finalizou. Lindalva Miranda

O deputado Gustavo Neiva (PSB) usou o tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos para comunicar que fez, no último final de semana, uma visita ao município de Cristino Castro, onde acompanhou inaugurações de hospitais e UBS, em companhia do prefeito Manoel Júnior.

“Eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pelas obras. O hospital, por exemplo, ficou belíssimo e, certamente irá dotar aquele instrumento de melhores condições de atendimento à saúde”.

O parlamentar disse ainda que também visitou a comunidade de Nova Santa Rosa, no município de Uruçuí, onde participou da 12ª ( décima segunda edição) da Exposoja - uma feira do agronegócio do estado do Piauí. “Uma grande feira que hoje se consolida como a maior feira do agronegócio do Estado. Lá, nós tivemos uma grata surpresa, porque lá, a expectativa de negociações gira em torno de cem a cento e vinte milhões de reais”, comentou.

Gustavo Neiva lembrou a importância do agronegócio na geração de emprego e renda e parabenizou os agricultores que contribuem para o desenvolvimento do estado do Piauí. Segundo o deputado, o Nesse aspecto o Governo do estado não corresponde com sua obrigação que é a de dotar aquela região, especialmente os cerrados piauienses, de uma infra-estrutura mínima necessária, para que os agricultores possam gerar emprego e renda.

THEMÍSTOCLES - O deputado Themístocles Filho (MDB) comunicou que a manhã, dia 16, ocorrerá a sessão solene em comemoração a Semana Brasileira da Enfermagem, em atendimento ao requerimento de autoria da deputada Teresa Britto (PV).

Franciso Limma – O parlamentar informou que hoje, dia 15, está acontecendo uma grande mobilização da sociedade, como um todo, mas especificamente da educação no âmbito federal e estadual, das escolas, para discutir o corte dos recursos, feitos pelo Governo Federal.

O deputado disse ainda que a Câmara Federal aprovou no dia de ontem (14), por 307 (trezentos e sete) votos, a convocação do ministro da Educação, para que ele preste esclarecimento no plenário, nesta quarta-feira, sobre o bloqueio no orçamento do setor.

“Isso demonstra que os pronunciamentos que fizemos aqui e que outros parlamentares também se pronunciaram, é altamente pertinente e a Câmara Federal assumiu essa posição”, ressaltou.

Francisco Limma disse ainda que o Governador Wellington Dias esteve ontem, com o novo superintende do Banco do Nordeste, no Piauí. E que na oportunidade o superintende reafirmou a parceria do Banco do Nordeste com o Governo do Estado.

“Ficou acertado um evento para que haja uma apresentação do Banco sobre as novas estratégias e políticas de investimento do Banco do Nordeste no estado do Piauí”, finalizou. Lindalva Miranda

O deputado Gustavo Neiva (PSB) usou o tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos, para registrar a visita que fez, no último final de semana, ao município de Cristino Castro, no Sul do Piauí, para acompanhar as inaugurações de hospital e UBS, em companhia do prefeito Manoel Júnior.



“Eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pelas obras. O hospital, por exemplo, ficou belíssimo e, certamente irá dotar aquele instrumento de melhores condições de atendimento à saúde”, elogiou.



O parlamentar disse ainda que também visitou a comunidade de Nova Santa Rosa, no município de Uruçuí, onde participou da 12ª Edição da Exposoja, feira do agronegócio que movimenta os cerrados piauienses.





"Uma grande feira que hoje se consolida como a maior feira do agronegócio do estado. Lá, nós tivemos uma grata surpresa, porque a expectativa de negociações girava em torno de R$ 100 a R$ 120 milhões”, comemorou.



Gustavo Neiva lembrou a importância do agronegócio na geração de emprego e renda e parabenizou os agricultores que contribuem para o desenvolvimento do Piauí. Segundo o deputado, nesse aspecto, o Governo do Estado não cumpre com sua obrigação de dotar aquela região, especialmente os cerrados piauienses, de uma infraestrutura mínima para que os agricultores possam escoar a produção, gerar emprego e renda.



O deputado Themístocles Filho (MDB) comunicou que nesta quinta-feira (16), uma sessão solene vai omemorar a Semana Brasileira da Enfermagem, em atendimento ao requerimento de autoria da deputada Teresa Britto (PV).



Já o deputado Franciso Limma (PT) lembrou que hoje (15), acontece uma grande mobilização da sociedade brasileira no âmbito federal e estadual, nas escolas, universidades e institutos federais de educação para discutir o corte dos recursos para as insituições de enmsino superior por Governo Federal.



O deputado disse ainda que a Câmara Federal aprovou ontem (14), por 307 (trezentos e sete) votos, a convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para prestar esclarecimento no Plenário, nesta quarta-feira (15) sobre o bloqueio no orçamento para as IES.



“Isso demonstra que os pronunciamentos que fizemos aqui e que outros parlamentares também se pronunciaram, é altamente pertinente e a Câmara Federal assumiu essa posição”, ressaltou.



Francisco Limma disse ainda que o governador Wellington Dias esteve ontem, com o novo superintende do Banco do Nordeste no Piauí, Expedito Neiva. Na oportunidade, o superintende reafirmou a parceria do Banco do Nordeste com o Governo do Estado.



“Ficou acertado um evento para que haja uma apresentação sobre as novas estratégias e políticas de investimento do Banco do Nordeste no Piauí”, finalizou.



Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno