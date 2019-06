Gustavo Neiva reclama que Estado deve R$ 81,9 milhões a municípios

deputado Gustavo Neiva falou das visitas aos municípios do Piauí, atendendo a demanda de vários prefeitos. O parlamentar informou que te em mãos, um levantamento dos débitos do Governo do Estado, para com os municípios, especialmente para com o co-financiamento com a saúde.

O deputado Gustavo Neiva (PSB) falou das visitas aos municípios do Piauí, atendendo à demanda de vários prefeitos. O parlamentar informou que tem em mãos um levantamento dos débitos do Governo do Estado para com os municípios, especialmente para com o co-financiamento com a saúde.



Segundo o deputado, esses débitos vêm se acumulando desde 2016 e que hoje já somam cerca de R$ 81,9 milhões. Vários municípios já entraram na Justiça para receber esses valores.



Teresa Britto (PV) falou durante os dois minutos sobre a continuidade das visitas aos hospitais de Teresina para ver de perto a problemática denunciada pelos usuários.



Na segunda-feira (1º/7) as visitas serão em Teresina. Na sexta-feira, a comissão volta ao interior. Serão visitados os municípios que pediram a prsença da comissão de parlamentares, para verificar in-loco a situação dos hospitais estaduais.

