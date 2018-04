Gustavo Neiva reclama atraso no repasse do Cofinanciamento

O deputado Gustavo Neiva (PSB) denunciou, hoje(3), no espaço destinado aos pequenos avisos, que a Secretaria Estadual de Saúde ainda não regularizou o repasse dos recursos do Cofinanciamento da Saúde para as prefeituras. Ele afirmou que, também, continuam em atraso os repasses para o funcionamento dos Hospitais de Pequeno Porte (HPP) no interior.

Por J. Barros



O deputado Gustavo Neiva (PSB) denunciou, hoje (3), no espaço destinado aos pequenos avisos, que a Secretaria Estadual de Saúde ainda não regularizou o repasse dos recursos do Cofinanciamento da Saúde para as prefeituras. Neiva afirmou que também continuam atrasados os repasses para o funcionamento dos Hospitais de Pequeno Porte (HPP) no interior.



Gustavo Neiva disse que o secretário de Saúde, Florentino Neto, tinha assumido o compromisso de atualizar os repasses que estavam com seis meses de atraso, mas isto não está sendo feito. Segundo ele, o repasse dos recursos referente a março e a um mês atrasado de 2017 não foi feito até agora.



Tratamento de saúde – O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), informou que o deputado Cícero Magalhães (PT), que está internado em hospital de Teresina, será levado para São Paulo para continuar seu tratamento. Ele disse esperar que Cícero Magalhães se recupere o mais rápido possível.



A deputada Lizê Coelho (MDB) informou que será realizado entre os dias 5 e 7 deste mês, em Teresina, o I Congresso Internacional de Autismo. Ela disse que o autismo é uma doença grave que atinge mais de dois milhões de pessoas no Brasil, por isso é de grande importância a realização do Congresso para tratar do assunto.



Texto: J. Barros

Edição: Paulo Pincel