Gustavo Neiva reafirma discurso sobre a crise na Evangelina Rosa

Usando o tempo de dois minutos para pequenos informes, o deputado Gustavo Neiva (PSB) voltou as falar sobre a crise na Maternidade Dona Evangelina Rosa, no bairro Ilhotas em Teresina, que sofreu interdição parcial do Conselho Regional de Medicina por causa das precárias condições de funcionamento.



Neivae disse que o assunto repercutiu na mídia nacional, com reportagem no Jornal Nacional, e que é preciso o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado realizarem auditoria para esclarecer o que está sendo denunciado.



Gustavo Neiva criticou o secretário de Saúde, Florentino Neto, que disse não ter a maternidade nada a ver com o atendimento aos partos de média e baixa complexidade, quando uma médica da Fundação Municipal de Saúde afirmou que a mesma tem espaços para esse tipo de atendimento e recebe R$ 700 mil por mês.



Gustavo Neiva defendeu que seja feita a auditoria e anunciou que convidará os diretores das principais entidades do ramo da saúde para a audiência com o secretário de saúde, marcada para a próxima quinta-feira.





Por Raimundo Cazé

Edição: Caio Bruno