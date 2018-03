Gustavo Neiva questiona novamente Governo sobre empréstimo na Caixa

O deputado Gustavo Neiva (PSB) subiu novamente a Tribuna da Assembleia na manhã desta segunda-feira (26) para questionar o Governo sobre os valores do empréstimo realizado junto a Caixa Econômica Federal.

De posse do parecer emitido pelo procurador federal Kelston Lages, o parlamentar reforçou o discurso da oposição na Casa sobre a gravidade das irregularidades apontadas na operação de crédito.

“O parecer do Procurador é claro. A transferência dos recursos da conta vinculada do empréstimo para a Conta Única do Estado vai de encontro com as cláusulas do Contrato. E procurador Kelston Lages faz essa indagação e nós também: se o objetivo fosse aplicar a verba nas obras explicitadas no contrato, qual a finalidade da transferência desse dinheiro para a Conta Única?”, questionou Gustavo Neiva.

Em aparte, o deputado Marden Menezes (PSDB) disse que o Governador deve explicações ao povo do Piauí e afirmou ter conversado com servidores da Secretaria Estadual de Fazenda que relataram que o caso é mais grave do que parece ser.

Também em aparte, o deputado Rubem Martins (PSB) pediu que a equipe do Governo Estadual responda porque transferiu o dinheiro para a Conta Única, porque o Secretário de Fazenda montou uma força tarefa para refazer a prestação de contas das obras e porque o sistema de prestação de contas do ano de 2017 foi fechado.

“A oposição tem feito a sua parte e alertado a população sobre o que está acontecendo”, completou Rubem Martins.

“Toda vez que o Governo se manifesta eles dizem uma coisa diferente. E a Caixa Econômica Federal é cúmplice do Governo Estadual por ter transferido esse dinheiro para a Conta Única e vai responder por isso”, disse o deputado Robert Rios (DEM) também em aparte.





Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno