Gustavo Neiva quer informações sobre credenciamento de serviços hospitalares

O deputado Gustavo Neiva (PSB) pediu ao deputado Pablo Santos, presidente da Fundação Hospitalar do Piauí, informações e cópias do pedido de credenciamento do Hospital Regional Justino Luz, em Picos, a respeito dos serviços prestados e ainda não regulamentados pelo Ministério da Saúde com a respectiva resposta. Do mesmo modo, ele pediu também ao secretário de Saúde, Florentino Neto, cópias dos pedidos de credenciamento do Hospital Tibério Nunes, em Floriano.





Gustavo Neiva também apresentou um requerimento ao governador Wellington Dias sugerindo que ele oriente a sua equipe econômica para que direcione aos hospitais Tibério Nunes e Justino Luz e, ainda, à nova maternidade que está sendo construída em Teresina os créditos das novas operações de crédito que estão sendo articuladas pelo governo estadual junto a organismos financeiros internacionais.





O deputado Franzé Silva (PT) pediu a realização de uma audiência pública para discutir a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo ao Legislativo. Ele disse que o Regimento Interno exige que seja feita a realização de audiência e ela deverá acontecer no próximo dia 12 de junho, às 9 horas, na Sala da Comissão de Constituição e Justiça.





A deputada Teresa Britto (PV) pediu ao secretário de Educação, Ellen Gera de Brito Moura, a reforma da quadra de esportes do Centro de Atenção Integrada da Criança (CAIC) da Vila Bandeirante, na zona Leste de Teresina. O deputado Pastor Gessivaldo Isaias (PRB) pediu à Cepisa Equatorial a iluminação pública da rua Dr. José de Moura Santos no trecho entre os bairros Nova Teresina e Monte Verde, na zona Norte da capital.





Por fim, foi lido o ofício encaminhado pelo Senado Federal em resposta à solicitação do deputado Henrique Pires (MDB) para que aquela casa legislativa não mexa na aposentadoria dos trabalhadores rurais quando da votação da reforma da previdência. A resposta é que a matéria ainda está tramitando na Câmara dos Deputados e só quando a votação for concluída é que o Senado tratará do assunto.

Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno