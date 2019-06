Gustavo Neiva (PSB) criticou a viagem do governador à China

O deputado Gustavo Neiva (PSB) criticou a viagem à China anunciada pelo governador Wellington Dias. Usando o tempo destinado aos pequenos avisos da sessão plenária desta segunda-feria (24), Gustavo Neiva disse que ainda não viu resultado de nenhuma das viagens internacionais feitas pelo governador.

“O governador anunciou mais uma viagem internacional visando buscar investimentos para o Estado. Eu acho muito válido atrair investimentos, mas o mais importante nesse momento é manter os investidores e empresas que já estão no Estado e estão quase fechando”, disse o deputado que lembrou o cado da fábrica de cimento Itapissuma, que fechou há cerca de dois anos em Fronteiras e a Dudico, beneficiadora de frangos, que anunciou o encerramento de suas atividades na semana passada. “Seria importante o Governador viajar pelo Estado e incentivar as nossas indústrias e empresas”, completou Gustavo Neiva.

Já o deputado Franzé Silva (PT) usou o tempo para parabenizar a Prefeitura de Piripiri que anunciou a inauguração de um centro administrativo no mês de julho e criticou a Prefeitura de Teresina por não ter a mesma iniciativa.



“Quando fui secretário de Administração do Estado coloquei essa ideia a nível de Piauí. Já foram inaugurados cinco centros administrativos municipais e é importante que outras prefeituras entram nesse segmento de criar um espaço único que agregue serviços da prefeitura, do Estado e serviços federais, trazendo economia aos cofres públicos numa visão moderna. Ao tempo que parabenizo a prefeitura de Piripiri, quero fazer uma alerta à Prefeitura de Teresina. Nós não temos um centro administrativo da prefeitura e a sede municipal funciona num prédio cedido pelo Estado e paga diversos outros prédios em locação e a Prefeitura de Teresina precisa seguir o exemplo de Piripiri”, explicou Franzé Silva.

O deputado Marden Menezes (PSDB) agradeceu a fala do deputado Franzé e destacou os benefícios do novo centro administrativo de Piripiri. “Essa é uma obra arrojada, de vanguarda, que conta com o Palácio Municipal e um complexo de prédios. Ela foi totalmente planejada, com avenidas, espaço para cadeirantes, espaço para templos religiosos, praças de esportes. Essa é uma obra pensada para o futuro e será inaugurada no dia 18 de julho”, disse o deputado.

O deputado Franzé também falou sobre a Semana de Imersão na Matemática que será realizada pela Rede Pensar Piauí, com cerca de 120 alunos da rede pública de ensino. “Vamos reeditar uma experiência que começou ainda em 2004, quando não existia a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, mas que já formou diversos campeões brasileiros”, finalizou o parlamentar.

Filiação – O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (MDB) anunciou o filiação do ex-deputado Dr. Pessoa ao MDB no mês de agosto. Segundo o presidente, houve uma reunião no final de semana quando foi acertada a nova filiação.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles