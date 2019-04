Gustavo Neiva parabeniza Poder Judiciário por decisão favorável à Uespi

O deputado Gustavo Neiva (PSB), líder da Oposição, parabenizou o Poder Judiciário pela decisão do juiz Júlio Garcez, de Campo Maior, que determinou ao Governo do Estado que repasse mensalmente o duodécimo orçamentário destinado à Universidade Estadual do Piauí (Uespi), que enfrenta há vários dias uma greve de professores. Eles reivindicam melhorias salariais e das condições de trabalho naquela instituição de ensino.

Gustavo Neiva disse que a decisão do juiz foi sensata, coerente e correta e permitirá que a Uespi passe a contar com recursos para a realização de obras de infraestrutura. Ele afirmou que, devido a falta de manutenção, existe o risco de que o teto de algumas salas de aula desabe sobre a cabeça dos alunos.

Acrescentou o líder oposicionista que estudantes da Uespi estiveram hoje pela manhã no Palácio Petrônio Portella para reivindicar melhorias para aquela instituição de ensino e que amanhã (11) uma comissão de professores estará no Poder Legislativo para pedir o apoio dos parlamentares às suas reivindicações.





J. Barros – Edição: Katya D’Angelles