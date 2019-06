Gustavo Neiva lamenta presença do no ranking do analfabetismo

O deputado Gustavo Neiva (PSB) lamentou hoje (25) o fato do Piauí aparecer em um índice nacional que mediu os indicadores da educação na condição de segundo pior do Brasil em taxas de analfabetismo. “



O Piauí está no podium da educação, mas na condição de vice-líder do analfabetismo, perdendo apenas para Alagoas. E isso está acontecendo porque não temos transporte escolar, os professores estão em greve e as escolas não têm a menor infraestrutura”, lamentou o deputado.



Para Gustavo Neiva, essa condição exige providências imediatas, pois se isso não acontecer brevemente estaremos em primeiro lugar no Brasil. “Isso é uma triste realidade que não gostaríamos de relatar, mas que serve de incentivo para que o governo possa fazer alguma coisa, possa fazer uma intervenção urgente para que essa situação possa ser modificada”, cobrou.



No tempo de dois minutos, o deputado Evaldo Gomes, do solidariedade, disse que conversou ontem com o prefeito Firmino Filho e ouviu dele que as obras de reconstrução das casas destruídas pelas chuvas no Parque Rodoviário já foram iniciadas e todas as famílias prejudicadas serão atendidas através da Secretaria de Habitação e Urbanismo de Teresina. “Quando ocorreu a tragédia o prefeito disse que iria buscar recursos federais e isso já está acontecendo”, disse.



Ele também pediu informações ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB) sobre a liberação das emendas de vários deputados destinadas ao atendimento das pessoas que perderam as suas casas. “Queremos saber se esses valores já foram liberados. Nós fizemos a nossa parte apresentando as emendas e, inclusive, uma comissão de deputados esteve naquele local vistoriando a dimensão da tragédia. A prefeitura está fazendo a sua parte e independente de qualquer questão política, se é A ou B que está fazendo a obra, o importante é que ela seja feita”, afirmou.



Em outro momento de sua fala, Evaldo Gomes saudou as deputadas Elizângela Moura (PC do B) e Liziê Medeiros (PP) por terem assumido os mandatos recentemente, desejando que elas possam representar bem a todos os piauienses.

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles