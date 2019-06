Gustavo Neiva lamenta o '

Em resposta ao líder do Governo, na Casa, Francisco Limma (PT), que disse que a oposição estava fazendo teatro, o deputado Gustavo Neiva (PSB) falou durante os dois minutos, nesta manhã de quarta-feira (05), que denunciar os desmandos do Governo não é fazer teatro.

Em resposta ao líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Limma (PT), de que a oposição faz "teatro", o deputado Gustavo Neiva (PSB) uso o tempos de dois minutos, na sessão desta quarta-feira (5), para reiterar que denunciar os desmandos do Governo não é fazer teatro.



Gustavo Neiva voltou a denunciar que as escolas públicas do Estado estão sem transporte escolar e por conta dessa situação, as crianças estão sem frequentar as aulas; que a Universidade Estadual (Uespi) está sucateada, sem a menor condição de funcionamento, entre outras denúncias.



“Se fazer teatro é denunciar que os professores seletistas estão trabalhando sem receber salário; dizer que a Uespi está sucateada; que as escolas públicas estão sem transportes, nós vamos continuar fazendo teatro, porque foi para isso que nós fomos eleitos”, enfatizou o deputado.



De acordo com o deputado, não é porque a oposição tem um número menor de parlamentares que ela vai ser desrespeitada por quem quer que seja. Gustavo Neiva defendeu que a Casa dê o exemplo para todo o Piauí de que a oposição tem travado, até o momento, um debate elevado.



Neiva disse ainda que apenas foi requisitada uma audiência pública para debater um fato de importância e que vai afetar centenas de milhares de jovens no Estado, entre Governo e professores.



”Se o Governo tem medo de expor os seus problemas, não pode ser Governo. A realidade, os fatos, têm que ser mostrados. Estamos aqui para fazer um bom debate. A oposição jamais faltou com o respeito, mas quero registrar meu repúdio e minha indignação com palavras caluniosas e que não devem ser colocadas. Em momento algum nós jamais fizemos teatro nesta Casa e iremos continuar o nosso trabalho. Sinto-me ofendido com as palavras do líder do Governo e espero que possamos manter esse debate em um nível elevado”, reiterou Gustavo Neiva.



A deputada Teresa Britto (PV) se solidarizou com as palavras do deputado Gustavo Neiva e reforçou que a oposição, em nenhum momento, faz teatro. A parlamentar disse se sentir indignada com as colocações feitas pelo líder do Governo.



“Nós trouxemos para cá um debate sério e comprometido. Cheguei aqui pelo meu trabalho, que é reconhecido pela população do Piauí. O que estamos fazendo na Comissão de Saúde, Educação e Cultura é servir ao povo do Piauí. Quero dizer para o líder do Governo que eu estranhei seu comportamento. Hoje ele saiu muito da linha, chegando a ser desrespeitoso conosco, como oposição”, lamentou a parlamentar.



Teresa Britto disse ainda que a oposição é responsável e os hospitais visitados pela comissão foram descritos de acordo com a realidade em que se encontravam, com total precariedade e sem condições de funcionamento. “Não é palanque político, não é teatro e sim decência, que é isso que o povo do Piauí precisa”, acrescentou a deputada.



Limma – O líder do Governo Francisco Limma voltou a falar e disse que existe decência com os deputados da oposição e que na democracia, quando não há entendimento, é no voto que se decide as questões. “O que não podemos fazer, todo dia, nesta Casa, é ficar propondo audiência e mais audiência. E no final, não se chegar a nenhum entendimento”, reclamou Limma.



O parlamentar disse ainda que estão querendo fazer na Casa é um discurso contra o Piauí. E prometeu cobrar o cumprimento do Regimento Interno da Casa, seja da situação ou da oposição. O Governo não vai fazer acordo com nenhuma categoria para depois não cumprir.



O parlamentar falou ainda sobre outro assunto, que foi sua participação em um Encontro de Mulheres do Semiárido, que tratou de projetos de inclusão produtiva e de empoderamento das mulheres. Os projetos, segundo ele, envolve mais de 500 (quinhentas) famílias em vários municípios do estado do Piauí.



Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles