Gustavo Neiva diz que professores celetistas entrarão em greve

Ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Gustavo Neiva, líder do PSB, disse hoje(16) que os professores celetistas do Estado (aqueles que não foram aprovados em concurso público e têm contratos temporários) entrarão em greve nos próximos dias porque não estão recebendo os seus salários. Ele afirmou que essa paralisação ocorrerá em todos os municípios.

Gustavo Neiva declarou que os professores trabalham e devem receber os seus salários porque precisam sustentar suas famílias. Ele assinalou que a educação enfrenta um caos no Piauí, lembrando que na sessão plenária de ontem da Assembleia Legislativa denunciou que o sistema de transporte escolar do Estado se encontra paralisado.

O deputado do PSB afirmou que três alunas da localidade Canela de Velho, de Campo Grande do Piauí, postaram um vídeo na internet afirmando que estão sem frequentar suas escolas por falta de transporte. Ele cobrou do Governo do Estado que regularize urgentemente o serviço de transporte dos estudantes e pague os salários dos professores celetistas.

Por sua vez, também, no espaço dos pequenos avisos, o líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula(PT), parabenizou o Tribunal de Justiça do Estado e a Associação Piauiense de Municípios (APPM) pela realização hoje de um Workshop sobre a regularização fundiária e o desenvolvimento urbano dos municípios piauienses. Ele disse que o evento está sendo realizado na sede da APPM.

J. Barros - Edição: Caio Bruno



