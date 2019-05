Gustavo Neiva diz que Piauí cobra um dos maiores ICMS sobre a energia do Brasil

Ao comentar o novo reajuste na bandeira tarifária sobre o consumo de energia, o deputado Gustavo Neiva (PSB) afirmou hoje (23) que o Piauí cobra uma dos maiores ICMS do Brasil, ao lado do Rio de Janeiro, Goiás e Tocantins, todos considerados estados mais ricos que o nosso, onde a população encontra mais possibilidade de renda, ao contrário do que ocorre com os piauienses.



Segundo ele, a informação foi confirmada pelo diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Nóbrega, durante audiência pública realizada na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal.



“É por isso que a conta de energia elétrica no Piauí é tão cara. O Governo do Estado explora a população pobre, que só vive com a conta atrasada porque não tem como pagar. Temos aqui uma das maiores tarifas de energia elétrica do País por causa do imposto cobrado pelo Estado”, denunciou.



Segundo ele, o governo Wellington Dias foi o que mais aumentou impostos nos últimos tempos, contrariando todas as lutas feitas pela oposição no ano passado. "Pena é que o nosso povo é quem paga a conta da irresponsabilidade fiscal desse governo”, encerrou.



Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno