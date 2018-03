Gustavo Neiva diz que delegacia foi assaltada e Governo abandonou Curimatá

Gustavo Neiva disse que os assaltantes levaram o notebook do delegado e as armas que haviam na Delegacia. “Naquela cidade, é grande o descaso com a segurança”, declarou o parlamentar do PSB, lembrando que a agência bancária de Curimatá se encontra fechada desde que foi assaltada há quatro anos.

Acrescentou Gustavo Neiva que o fechamento da agência bancária prejudicou não só a população de Curimatá, mas de todos os municípios circunvizinhos, pois o dinheiro, praticamente, deixou de circular naquela região. Ele afirmou ainda que ocorre descaso no abastecimento de água que sofreu um colapso nos últimos anos devido a escassez de chuvas.

“Para solucionar o problema da falta de água, o Governo contratou donos de carros-pipas para abastecer as residências, mas acontece que um grande número de pipeiros está com três meses de atraso em seus pagamentos e alguns tiveram até que vender seus caminhões por causa disso”, declarou Gustavo Neiva, ressaltando que o Governo esqueceu o povo de Curimatá.

Por J. Barros



J. Barros - Edição: Caio Bruno