Gustavo Neiva destaca o lançamento pelo TCE-PI do aplicativo '

O deputado Franzé Silva (PT) parabenizou a equipe de doutores e pesquisadores da Universidade Federal do Piauí que está desenvolvendo pesquisas para transformar a cajuína em bebidas energéticas e isotônicas. Ele disse que esteve conversando com os profissionais e foi informado que essa nova modalidade de aproveitamento do caju, abre uma oportunidade de mercado para a agricultura familiar, gerando mais renda para os trabalhadores e produtores rurais.

“Além dessa nova oportunidade de mercado, a transformação da cajuína em energético e isotônico coloca à disposição dos consumidores um produto 100% natural e com resultados muito mais positivos do que os outros tradicionais, sendo um produto genuinamente feminino. Agora, além dos sucos, dos doces e da cajuína esses novos produtos vão aumentar o aproveitamento do nosso caju”, afirmou.

Para o deputado, pesquisas como esta são de fundamental importância para o aumento da renda per capita da população rural, uma vez que o caju é cultivado quase sempre em pequenas propriedades, dando acesso a novos produtos de alta qualidade a toda a população não só do Piauí, mas de outras unidades da federação. “Quero parabenizar a todos os envolvidos neste trabalho, que já está em fase de conclusão”, assegurou.

Durvalino Leal

O deputado Gustavo Neiva (PSB) elogiou a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), pelo desenvolvimento do aplicativo “Na Ponta do Lápis”, que vai permitir que professores, alunos, servidores e comunidade em geral fiscalizem as escolas públicas do Estado.





No tempo de dois minutos para pequenos avisos, o parlamentar parabenizou o TCE e disse que o aplicativo irá ajudar a melhorar a educação do Estado. “Foi divulgado, recentemente, uma pesquisa onde coloca o Piauí em segundo lugar em analfabetismo do País (perdendo apenas para Alagoas), uma posição incômoda, triste. Sem dúvida nenhuma, a fiscalização na correta aplicação dos recursos públicos, irá ajudar para que os recursos sejam corretamente aplicados”, afirmou Gustavo Neiva.





O deputado ressaltou ainda as dificuldades pelas quais o Estado está passando, sem transporte escolar, professores celetistas com salários atrasados, servidores da educação em greve, porque o Governo não cumpriu com o piso salarial, as escolas sem condições de funcionamento, entre outros problemas existentes.





“Sabemos que a educação tem que ser prioridade em qualquer gestão, mas infelizmente para o Governo do Estado a educação não é prioridade”, disse Gustavo Neiva, acrescentando sobre a importância de o TCE-PI divulgar para a população, como acessar essa plataforma de aplicativo que o Tribunal irá fazer em prol da educação do Piauí.



Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angeles