Gustavo Neiva convoca audiência pública para apresentação orçamento da SEFAZ

Foi lido, durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta segunda-feira (25), o requerimento apresentado pelo deputado Gustavo Neiva (PSB) solicitando a realização de uma audiência pública para apresentação do cumprimento das metas orçamentária e fiscais do primeiro quadrimestre de 2018 pela Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. A audiência deve acontecer na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação da Casa.

A reunião, sem data prevista para acontecer, deve contar com a presença do atual Secretário de Fazenda do Estado, o superintendente da Receita Estadual, Antônio Luiz Soares Santos.

Foi lido também o requerimento apresentando pelo deputado Robert Rios (DEM) solicitando da Coordenadoria de Comunicação Social do Governo do Estado informações sobre os pagamentos realizados a todos os órgãos ou empresas de comunicação ou de divulgação no ano de 2017 e até o mês de maio de 2018. O relatório deve conter, em ordem cronológica, os valores que cada beneficiado recebeu.

Os requerimentos serão votados em Plenário.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno