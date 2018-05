Gustavo Neiva cobra redução de imposto sobre combustível

O deputado Gustavo Neiva, líder do PSB, disse, hoje(24), no espaço dos pequenos avisos da sessão plenária, que é lamentável o anúncio feito pelo governador Wellington Dias de que pretende ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar que o Governo Federal zere a cobrança da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre o diesel. Ele afirmou que, ao invés dessa medida, o governador deveria reduzir a carga tributária dos combustíveis cobrada no Piauí.

De acordo com o líder socialista, o Piauí está em segundo lugar no Brasil em relação ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços, Transportes e Comunicação) cobrado sobre os combustíveis. Ele assinalou que essa carga tributária elevada tem contribuído para aumentar os gastos dos proprietários com a utilização de seus veículos.

“Ao invés de recorrer contra a não incidência da CIDE sobre os combustíveis, o governador Wellington Dias deveria seguir o exemplo do Governo Federal que está procurando baratear os combustíveis, principalmente o diesel, a fim de permitir que o transporte de cargas seja feito normalmente pelos caminhoneiros”, declarou Gustavo Neiva, cobrando ainda que o chefe do Poder Executivo reduza o número de secretarias visando diminuir os gastos do Estado.

Por J. Barros

Robert Rios denuncia paralisação de serviços do Detran-PI

O deputado Robert Rios (DEM), líder da Oposição na Assembleia Legislativa, denunciou hoje (24) a paralisação de serviços prestados pelo Detran-PI (Departamento Estadual de Trânsito do Piauí), que, segundo ele, deixou de fazer a entrega domiciliar de documentos dos proprietários de veículos. Afirmou ele que, dentre esses documentos, está a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) obtida pela primeira vez ou renovada pelos motoristas.

Robert Rios disse que o Detran-PI firmou um convênio com a ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) para a entrega dos documentos nas residências, mas isso não vem ocorrendo mais. “Tudo indica que o Detran não está pagando os Correios, o que mostra, mais uma vez, a falência do Estado, pois a mesma coisa vem ocorrendo em todos os setores, como o de segurança e o de saúde”, acrescentou ele.

O parlamentar democrata chamou de mentirosa a afirmação que teria sido feita pelo líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), de que o Piauí cresceu 136% no ano passado. Ele declarou que nenhum país do mundo teve um crescimento tão grande e que a China, que realiza um grande esforço visando o seu desenvolvimento, vem crescendo, no máximo, 11% ao ano.

Por J. Barros







J. Barros - Ediação Katya D'Angelles