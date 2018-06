Gustavo Neiva analisa relatório preliminar de auditores do TCE

O deputado Gustavo Neiva (PSB) analisou da tribuna o relatório do

Tribunal de Contas do Estado que trata dos descontos dos servidores

públicos para empréstimos compulsórios, para o Plamta e para

sindicatos, os quais não foram repassados como deveriam, tornando os

servidores inadimplentes perante as instituições financeiras e sem o

direito a atendimento hospitalar, uma vez que o Sindicato dos

Hospitais e Clínicas está defendendo o descredenciando, num prazo de

30 dias.

Gustavo Neiva condenou a atitude do Governo, de falsificação de senha

para tirasr da contabilidade do Estado o gasto com pessoal, com o

propósito de enganar a Caixa Econômica na obtenção de empréstimo. Ele

disse que o portal Política Dinâmica noticiou que o presidente do

Tribunal de Contas do Estado, Olavo Rebelo, estaria sofrendo pressão

do Governo e do Partido dos Trabalhadores para sepultar o relatório,

mas defendeu o presidente, dizendo que a atitude do governo não

combina com personalidade do conselheiro.

Exibindo o relatório do TCE, Gustavo Neiva afirmou que o primeiro

ponto a ser analisado é o recolhimento de cerca de R$ 200 milhões dos

servidores, sendo a metade para empréstimos consignados e o restante

para o Plano de Saúde. Tem ainda os descontos para os sindicatos das

diversas categorias de servidores, no valor de R$ 6 milhões, que

também não foram repassados – disse ele.

O deputado Luciano Nunes (PSDB) elogiou o orador e seu colega Rubem

Martins, pelo incansável acompanhamento à questão relacionada com o

governo e os servidores. Ele considera inaceitável que o governo não

repasse os descontos para os bancos e para os hospitais credenciados

para o Plamta. Concluindo seu aparte, Luciano Nunes indagou: quem é

que ainda acredita no governo, se ele é capaz de fraudar a

contabilidade pública do Estado?

Também em aparte, o deputado Robert Rios afirmou que o Piauí não tem

mais governo, mas sim uma organização criminosa comandada pelo

governador Wellington Dias. Ele defendeu o conselheiro Olavo Rebelo,

dizendo que ele respondeu a indagação sobre se não temia ser

considerado traidor do governo petista, com a afirmação de que

preferia ser traidor do que corrupto.

O deputado Dr. Pessoa (SD) ofereceu aparte dizendo temer que o Brasil

venhas a se tornar uma Venezuela. Pediu a Deus que ilumine a mente dos

eleitores, para que derrotem todos os corruptos. O deputado Gustavo

Neiva concluiu seu pronunciamento lembrando que existe lei para punir

o governo na questão do não repasse dos descontos dos servidores aos

bancos e hospitais e sindicatos. Trata-se do Artigo 168, do Código

Penal, conforme ressalta o relatório do TCE – frisou.

Repórter:Raimundo Cazé

O deputado Gustavo Neiva (PSB) analisou, da tribuna da Assembleia Legislativa, o relatório do Tribunal de Contas do Estado que trata dos descontos dos servidores públicos para pagamento dos empréstimos compulsórios, para o Plamta e para os sindicatos, os quais não foram repassados como deveriam, deixando esses servidores inadimplentes junto às instituições financeiras e sem o direito a atendimento hospitalar, uma vez que o sindicato dos hospitais e clínicas está defendendo o descredenciando, num prazo de 30 dias.



Gustavo Neiva condenou a atitude do Governo de falsificação de senha para tirar da contabilidade do Estado o gasto com pessoal, com o propósito de enganar a Caixa Econômica Federal na obtenção de empréstimo.





neiva disse que o portal Política Dinâmica noticiou que o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Olavo Rebelo, estaria sofrendo pressão do Governo e do Partido dos Trabalhadores para sepultar o relatório, mas defendeu o presidente, dizendo que a atitude do governo não combina com personalidade do conselheiro.



Exibindo o relatório do TCE-PI, Gustavo Neiva afirmou que o primeiro ponto a ser analisado é o recolhimento de cerca de R$ 200 milhões dosservidores, sendo a metade para empréstimos consignados e o restantepara o Plano de Saúde. Tem ainda os descontos para os sindicatos dasdiversas categorias de servidores, no valor de R$ 6 milhões, que também não foram repassados – disse ele.



O deputado Luciano Nunes (PSDB) elogiou o orador e seu colega Rubem Martins (PSB) pelo incansável acompanhamento à questão relacionada com o governo e os servidores. Ele considera inaceitável que o governo não repasse os descontos para os bancos e para os hospitais credenciados para o Plamta. Concluindo seu aparte, Luciano Nunes indagou: "quem é que ainda acredita no governo, se ele é capaz de fraudar acontabilidade pública do Estado?"



Também em aparte, o deputado Robert Rios (DEM) afirmou que o Piauí não tem mais governo, mas sim uma organização criminosa comandada pelo governador Wellington Dias. Ele defendeu o conselheiro Olavo Rebelo, dizendo que ele respondeu a indagação sobre se não temia ser considerado traidor do governo petista, com a afirmação de que preferia ser traidor do que corrupto.



O deputado Dr. Pessoa (SD) ofereceu aparte dizendo temer que o Brasil venhas a se tornar uma Venezuela. Pediu a Deus que ilumine a mente dos eleitores, para que derrotem todos os corruptos. O deputado Gustavo Neiva concluiu seu pronunciamento lembrando que existe lei para puniro governo na questão do não repasse dos descontos dos servidores aos bancos e hospitais e sindicatos. Trata-se do Artigo 168, do Código Penal, conforme ressalta o relatório do TCE – frisou.



Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel