Gustavo Neiva adverte sobre o não pagamento de tratamento de pacientes crônicos

O deputado Gustavo Neiva (PSB) disse que o Piauí foi destaque no Programa Bom Dia Brasil, mas infelizmente com matéria negativa. Segundo o parlamentar, o Estado não está pagando o tratamento de pacientes crônicos, renais e/ou com câncer. Essas pessoas, segundo ele, precisam se deslocar de seus municípios para Teresina e outras cidades onde existe tratamento.



“O Estado está há vários meses sem repassar esses recursos, que são federais, para esses pacientes. No Programa Bom Dia Brasil de hoje foram mostradas as dificuldades dessas pessoas carentes e que muitas vezes estão se desfazendo de bens, para poder fazer o tratamento, em outra cidade e longe do seu domicílio”, reclamou.



Gustavo Neiva questionou o deputado Francisco Limma Lula (PT), líder do Governo na Assembleia Legislativa, sobre o “quadro” que ele “pintou”, de um Piauí com melhores condições fiscais. Neiva pediu ao deputado para que tente sensibilizar o secretário Estadual da Saúde, Florentino Neto, a pagar o tratamento dos pacientes crônicos, que fazem hemodiálise ou tratamento contra o câncer. O deputado advertiu que se esse tratamento não for retomado com a devida urgência, a vida desses pacientes está em risco.



“E, diante desse “quadro” maravilhoso que Vossa Excelência acabou de pintar, peça que o Governo pague a essas pessoas, para que elas possam ter o direito à saúde e a dignidade. E se o Governo está melhorando sua condição fiscal e que tem dinheiro para autorizar o governador passear pela Europa, como já chegou aqui na Casa mais um pedido de afastamento do senhor Governador, como não tem dinheiro para pagar as pessoas que precisam do tratamento?”, indagou, acrescentando que essa situação de descaso para com os pacientes crônicos é desumana.



Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel