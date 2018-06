Gustavo denuncia abandono do Hemopi

O deputado Gustavo Neiva (PSB) ocupou o espaço dos pequenos comunicados da sessão desta segunda-feira (04) para denunciar o estado de abandono em que se encontra o Hemocentro – Instituto de Hemoterapia do Piauí, responsável pelo recolhimento de sangue no Estado.

Gustavo disse que tomou conhecimento da denúncia através da revista “Cidade Verde”, que acolheu as reclamações dos funcionários do Hemocentro que estão há 3 meses com salários atrasados.

Segundo o deputado Gustavo, “o risco agora é os servidores cumprirem a ameaça de cruzarem os braços até que o governador atualize seus salários”.





Isso tem uma consequência mais grave ainda segundo o deputado. “Sem coleta de sangue, hospitais públicos e privados não poderão ter como atender seus pacientes que precisam de bolsas de sangue após passarem por cirurgia”, disse o deputado.

Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno