Gustavo cobra informações sobre reabertura de fábrica de cimento

O deputado Gustavo Neiva (PSB) apresentou requerimento solicitando da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico informações sobre a reabertura da fábrica de cimento Itapissuma, na cidade de Fronteiras. Ele ocupou a tribuna para ler trechos de notícias da época, em que o governador Wellington Dias prometeu a reabertura da fábrica, num prazo de 60 dias. O requerimento não foi votado, por falta de quorum regimental. Gustavo Neiva lembrou as promessas que o governo fez, como parcelamento do ICMS, energia de melhor qualidade e a estrada que liga o Piauí ao Ceará, e, no entanto, o que se sabe é que já faz um ano e nada foi feito.

Em aparte, o deputado Luciano Nunes (PSDB) lamentou que já tenha decorrido um ano do fechamento da fábrica, sem que as promessas do governo tivessem sido cumpridas. Ele citou outros empreendimentos anunciados pelo governador Wellington Dias e que não deram certo, como o biodiesel e a Vale do Rio Doce para a região de São João do Piauí.





O deputado Dr.Pessoa (PSDB) também ofereceu aparte, para dizer que o Piauí tem potencialidades que não são exploradas de forma positiva e que os incentivos são questionáveis. Ele disse que a preocupação do governo é apenas com eleição. O deputado Rubem Martins (PSB) também ofereceu aparte, criticando igualmente as promessas do governador para reabrir a Itapissuma. Ele lembrou a não conclusão da Transcerrado e anunciou sua ida à Caixa Econômica, ainda na tarde de hoje (6), com outros colegas, para ver se consegue cópia da prestação de contas que o governo teria apresentado para a obtenção de uma segunda parcela de empréstimo.

O deputado Gustavo Neiva concluiu seu pronunciamento afirmando que o governo Wilson Martins deixou recursos para a construção da primeira etapa da Transcerrado. Ainda lamentando as promessas não cumpridas do governo sobre a Itapissuma, o deputado disse que muitas famílias ainda sofrem os efeitos do fechamento da fábrica, especialmente os 500 funcionários que perderam seus empregos.

Raimundo Cazé – Edição: Katya D’Angelles