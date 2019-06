Grande Expediente da sessão homenageia os 12 anos da TV Assembleia

O grande expediente da Assembleia na sessão de hoje (11) foi dedicado aos 12 anos de fundação da TV Assembleia, obedecendo a requerimento de autoria do deputado Themístocles Filho (MDB), que foi o idealizador da emissora. A diretora Cristiane Sekeff e toda a equipe por ela comandada compareceram ao plenário da Assembleia.

Em sua explanação, o deputado Themístocles Filho falou sobre a importância da emissora para a divulgação dos trabalhos legislativos e de sua incansável luta para que a mesma se tornasse a primeira TV

aberta de Assembleia no país e que hoje alcança os principais municípios, além de ser captada por TV a cabo.

Ao destacar o empenho da diretora Cristiane Sekeff, Themístocles citou o nome do primeiro diretor da emissora, Toni Trindade e um dos mais antigos funcionários, J. Medeiros, ao tempo em que reconheceu a

capacidade e dedicação de toda a equipe.

Falando sobre as muitas idas a Brasília, o presidente da Assembleia destacou a atenção que teve por parte do então presidente Lula, que chegou a brincar na hora de assinar a concessão, perguntando se a TV

não seria para esculhambá-lo. Themístocles Filho disse que antes da TV os trabalhos legislativos não tinham praticamente visibilidade, enquanto que hoje as sessões são transmitidas ao vivo. O presidente

agradeceu o apoio de sua família na luta pela implantação da TV.

Em sua fala, a diretora Cristiane Sekeff agradeceu o apoio que tem recebido do presidente para dirigir a emissora, bem como de toda a equipe por ela comandada, mencionando também os primeiro diretores,

Toni Trindade e José Gomes, destacando ainda o apoio do diretor da Escola do Legislativo, Edmar Rodrigues e do técnico de som do plenário, Arnaldo Gonçalves.

Cristiane Sekeff também falou sobre os tipos de coberturas feitas aos trabalhos legislativos, como transmissão ao vivo das sessões plenárias, com reprise à noite e ainda coberturas às reuniões das

comissões técnicas, inclusive nos municípios. Após sua fala, Sekeff fez a exibição de um vídeo com retrospectiva sobre a vida da TV Assembleia.

Os deputados Evaldo Gomes (Solidariedade ), Francisco Lima (PT), Teresa Britto (PV), Cícero Magalhães (PT), Jessivaldo Isaias (PRB), Ziza Carvalho (PT), Fábio Novo (PT) e Júlio Arcoverde (PP) usaram o

tempo de dois minutos, cada um, para reconhecer a luta do presidente Themístocles pela criação da TV e agradecer à diretora e todos os funcionários pela cobertura que dão aos trabalhos legislativos, seja

no plenário, seja nas comissões técnicas.

Sobre a fala do colega Fábio Novo,que se despediu da Casa para retornar à Secretaria de Cultura, falando da criação de 14 teatros em todo o Estado, o deputado Themístocles Filho lembrou a destinação que

fez de R$ 700 mil para o teatro de Esperantina.

Repórter: Raimundo Cazé

O Grande Expediente da sessão de hoje (11) na Assembleia Legislativa foi dedicado aos 12 anos de fundação da TV Assembleia, atendendo a requerimento do presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho (MDB), idealizador da emissora. A diretora Cristiane Sekeff e parte da equipe da TV compareceram ao plenário da Assembleia para a homenagem.



Em sua explanação, o deputado Themístocles Filho falou sobre a importância da emissora para a divulgação dos trabalhos legislativos e de sua incansável luta para que a mesma se tornasse a primeira TV aberta de um Legislativo no país e que hoje alcança os principais municípios, além de ser captada por TV a cabo.



Ao destacar o empenho da diretora Cristiane Sekeff, Themístocles citou o nome do primeiro diretor da emissora, Toni Trindade, e um dos mais antigos funcionários, J. Medeiros, ao tempo em que reconheceu a capacidade e dedicação de toda a equipe.



Falando sobre as muitas idas a Brasília, o presidente destacou a atenção que teve por parte do então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou a brincar na hora de assinar a concessão. Lula perguntou se a TV não seria para atacá-lo. Themístocles Filho disse que antes da TV os trabalhos legislativos não tinham praticamente visibilidade, enquanto que hoje as sessões são transmitidas ao vivo. O presidente agradeceu o apoio de sua família na luta pela implantação da TV.



A diretora Cristiane Sekeff agradeceu o apoio que tem recebido do presidente para dirigir a emissora, bem como de toda a equipe por ela comandada, mencionando também os primeiro diretores Toni Trindade e José Gomes, destacando ainda o apoio do diretor da Escola do Legislativo, Edmar Rodrigues, e do técnico de som do Plenário, Arnaldo Gonçalves.



Cristiane Sekeff também falou sobre os tipos de coberturas feitas dos trabalhos legislativos, como transmissão ao vivo das sessões plenárias, com reprise à noite, e ainda coberturas às reuniões das comissões técnicas, inclusive nos municípios. Após o pronunciamento de Cristiane, foi exibido um vídeo com a retrospectiva dos 12 anos da TV Assembleia.



Os deputados Evaldo Gomes (Solidariedade), Francisco Lima (PT), Teresa Britto (PV), Cícero Magalhães (PT), Gessivaldo Isaias (PRB), Ziza Carvalho (PT), Fábio Novo (PT) e Júlio Arcoverde (PP) usaram o tempo de dois minutos para reconhecer a luta do presidente Themístocles pela criação da TV Assembleia e agradecer à diretora e todos os funcionários pela cobertura que dão aos trabalhos legislativos, sejano plenário, seja nas comissões técnicas.



Sobre a fala do colega Fábio Novo, que se despediu da Casa para retornar à Secretaria de Estado da Cultura, falando da criação de 14 teatros em todo o estado. O deputado Themístocles Filho lembrou a destinação que fez de R$ 700 mil para o teatro de Esperantina.



Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles