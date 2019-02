Governo vai apresentar proposta de reforma a deputados nos próximos dias

Em coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (4) na Assembleia Legislativa, o governador Wellington Dias (PT) disse que deve se reunir nos próximos dias com os deputados estaduais eleitos para discutir e apresentar os eixos da reforma que deverá acontecer no Estado. Segundo o governador, a proposta será apresentada previamente aos deputados da base e aos deputados da oposição.





“Eu quero reafirmar que vamos ter reduções, fusões e modificações de áreas no Governo, mas devo dizer que esse não é o ponto principal da reforma. Nós queremos que o Piauí alcance uma condição de desenvolvimento alto, o que não é uma tarefa simples. Uma das novidades que iremos ter é o modelo de contrato de gestão. Assim como o Governador tem um contrato com o povo, cada gestor também terá um contrato com o Governador e assim, ele com a sua equipe”, iniciou Wellington Dias.





Ele ainda afirmou que a equipe econômica está trabalhando numa projeção para que o Estado tenha uma economia de aproximadamente 300 milhões no que está projetada a despesa de 2019.





Questionado sobre a possibilidade de convidar deputados estaduais para compor o Poder Executivo, Dias reforçou a economia de gastos. “Quero trabalhar com a condição de ter o mínimo possível de chamamentos do Legislativo como contenção de despesas, assim como tive que regulamentar a disposição de pessoal para evitar que tenhamos um custo adicional. Somando todas essas economias é que teremos esses R$ 300 milhões para investir mais no Piauí”. A reforma tem a necessidade como ponto de partida e o outro é a adequação Da estrutura do Estado ao programa de Governo”, finalizou o Governador.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles