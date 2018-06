Governo presta contas do primeiro quadrimestre na quinta-feira (28)

Foi lido, no Plenário da Assembleia Legislativa do Piauí, o ofício enviado pela Secretaria de Estado da Fazenda para que seja realizada audiência pública para apresentação do cumprimento das metas orçamentárias e fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. A audiência vai acontecer na próxima quinta-feira (28), às 10h, na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação da Assembleia.



A realização da audiência pública está prevista no inciso 4º do Artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000 , Lei de Responsabilidade Fiscal.

Renúncia

Também foi lido durante a sessão ordinária o documento apresentado pela deputada Juliana Moraes Souza (PSB) comunicando a sua renúncia ao mandato de 4ª Secretária da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.



A decisão já havia sido comunicada pela parlamentar durante a votação do Projeto de Resolução da Mesa Diretora que anulou, por 18 votos contra 10, as duas votações que rejeitaram os vetos do governador Wellington Dias aos reajustes salariais dos professores, dos policiais militares e agentes penitenciários que aconteceu no último dia 20.



Voto de Pesar



Foi lido e votado por unanimidade o requerimento de autoria do deputado Francisco Limma (PT) de voto de pesar pelo falecimento de Antônio Francisco de Lima, ocorrido na última quarta-feira (25) em Parnaíba.



Por Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel