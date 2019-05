Governo envia resposta a pedido de informações sobre situação das estradas

Governo envia resposta a pedido de informações sobre estradas

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI) respondeu a dois requerimentos das deputadas Teresa Britto (PV) e Lucy Soares (PP). O primeiro pede a reforma do asfalto da BR-316, no trecho urbano de Teresina, da Casa de Custódia até a saída para Demerval Lobão. O segundo pede também a recomposição asfáltica da BR 316 no trecho estadualizado. Aos dois o DER informou que depende da alocação de recursos para as obras.

Já Secretaria de Infraestrutura respondeu ao pedido de informações do deputado Gustavo Neiva sobre os recursos já aplicados, situação das obras de duplicação das BRs 343 e 316, e ao cronograma de obras para os próximos meses. “Esta duplicação já dura cinco anos e a obra sempre é paralisada sem explicação, sem sabermos quando ela ficará pronta”, disse. Do mesmo modo, o governo respondeu que está na dependência da liberação de recursos federais.

VOTO DE PESAR - O deputado Marden Menezes (PSDB) apresentou hoje (28) voto de pesar pelo falecimento do cantor Gabriel Diniz ocorrido no início da tarde de ontem, em Sergipe, quando o avião em que ele viajava caiu devido a causas que ainda estão sendo investigadas. Ele disse que o artista, apesar de não ser piauiense, tinha fortes vínculos com o nosso Estado devido aos diversos shows que ele já fez em Teresina e em cidades do interior.

“Ao tempo em que lamento o falecimento, onde uma das suas últimas apresentações foi no Pirifolia, quero aproveitar para convidar a todas as pessoas de Piracuruca, Piripiri, Barras, Esperantina, Batalha, São José do Divino e dos demais municípios da região Norte para o Festival do Trabalhador, que será realizado neste final de semana, em Piracuruca. Trata-se de um festival de esportes, cultura, lazer e turismo que movimenta toda aquela região”, encerrou.

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI) respondeu a dois requerimentos das deputadas Teresa Britto (PV) e Lucy Soares (PP). O primeiro pede a reforma do asfalto da BR-316, no trecho urbano de Teresina, da Casa de Custódia até a saída para Demerval Lobão. O segundo pede também a recomposição asfáltica da BR 316 no trecho estadualizado. Aos dois o DER informou que depende da alocação de recursos para as obras.Já Secretaria de Infraestrutura respondeu ao pedido de informações do deputado Gustavo Neiva sobre os recursos já aplicados, situação das obras de duplicação das BRs 343 e 316, e ao cronograma de obras para os próximos meses. “Esta duplicação já dura cinco anos e a obra sempre é paralisada sem explicação, sem sabermos quando ela ficará pronta”, disse. Do mesmo modo, o governo respondeu que está na dependência da liberação de recursos federais.

O líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT) apresentou requerimento pedindo que o Legislativo Estadual encaminhe ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, um pedido de habilitação e custeio de novos serviços de saúde no âmbito da rede pública estadual. Ele alega que a qualidade dos atendimentos só serão melhorados com a ampliação dos recursos para o setor.

VOTO DE PESAR - O deputado Marden Menezes (PSDB) apresentou hoje (28) voto de pesar pelo falecimento do cantor Gabriel Diniz ocorrido no início da tarde de ontem, em Sergipe, quando o avião em que ele viajava caiu devido a causas que ainda estão sendo investigadas. Ele disse que o artista, apesar de não ser piauiense, tinha fortes vínculos com o nosso Estado devido aos diversos shows que ele já fez em Teresina e em cidades do interior.“Ao tempo em que lamento o falecimento, onde uma das suas últimas apresentações foi no Pirifolia, quero aproveitar para convidar a todas as pessoas de Piracuruca, Piripiri, Barras, Esperantina, Batalha, São José do Divino e dos demais municípios da região Norte para o Festival do Trabalhador, que será realizado neste final de semana, em Piracuruca. Trata-se de um festival de esportes, cultura, lazer e turismo que movimenta toda aquela região”, encerrou.

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles