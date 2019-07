Gessivaldo Isaías propõe multa para quem passar trote para números de emergência

Ao ocupar hoje (2) a tribuna, o deputado Gessivaldo Isaías (PRB) disse que apresentou Projeto de Lei que trata sobre a aplicação de multa em que passar trotes para órgãos que realizam atendimento de urgência e emergência, como a Corpo de Bombeiros Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Gessivaldo Isaías advertiu que os trotes prejudicam a todos e citou dados da Polícia Militar do Piauí de que em 2016 o telefone 190 daquela instituição recebeu 395 trotes em apenas três meses. O orador citou ainda que mais de 140 trotes chegam a ser registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar na época em que ocorrem queimadas no Estado.

Em outra parte do seu pronunciamento, o parlamentar do PRB conclamou os piauienses para que conheçam as atrações turísticas do Estado, incluindo, dentre outras, a Cachoeira do Uruçui, as praias do litoral, os poços jorrantes do Sul do Estado, a Serra da Capivara e o Delta do Parnaíba. Ele afirmou que os piauienses devem fazer turismo no próprio Estado, “pois devemos dar valor ao que é nosso”.

O deputado Georgiano Neto (PSD), em aparte, cumprimentou Gessivaldo Isaías pelo discurso, concordando que os piauienses devem visitar as atrações turísticas locais, como a Barragem de Boa Esperança, em Guadalupe. Ele informou que no dia 25 de agosto será inaugurada a reforma do balneário de Guadalupe e convidou o deputado PRB para que compareça à solenidade.

Ao concluir seu discurso, Gessivaldo Isaías declarou que “devemos trabalhar no sentido de atrair turistas da Europa e de outros países para que visitem o Piauí”. Afirmando que é feliz por ser piauiense, ele encerrou o pronunciamento citando os versos “minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, os pássaros que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá” do poeta Gonçalves Dias.

Por J. Barros

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles