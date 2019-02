Gessivaldo Isaias propõe combate às fake news e punição de pedófilos

O deputado Gessivaldo Isaías (PRB) apresentou seis Projetos de Lei na sessão plenária de hoje(7) propondo, dentre outras coisas, a implantação de uma Política Estadual de Combate às Fake News no Piauí (notícias falsas divulgadas através de redes sociais na Internet) e o afastamento de suas atividades de professores acusados da prática de pedofilia nos estabelecimentos de ensino públicos e privados do Estado.





Os Projetos de Lei de Gessivaldo Isaias tratam ainda sobre a obrigatoriedade do registro de grupo sanguíneo e do fator RH nos uniformes dos estudantes piauienses, da implantação de uma Política Estadual de Prevenção à Criminalidade, da instalação de placas em braille com os nomes das linhas de ônibus e roteiros nas estações rodoviárias e que cria o Dia de Atenção ao Novembrinho Azul no Piauí que visa combater doenças que afetam crianças do sexo masculino.





Por sua vez, o deputado Dr. Hélio Oliveira (PR), segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou Projeto de Lei que reconhece de utilidade pública a Comunidade Kolping de Parnaíba. As proposições seguirão agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.









J. Barros – Edição: Katya D’Angelles