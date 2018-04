Gessivaldo Isaías diz que Igreja faz campanha para ajudar flagelados

O deputado Gessivaldo Isaías (PRB) disse ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária, que a Igreja Universal do Reino de Deus está realizando campanha com o objetivo de arrecadar roupas e gêneros alimentícios em benefício das famílias vítimas das enchentes em municípios piauienses. Também manifestou apoio aos servidores da Fundação Antares e da Secretaria Estadual de Cultura que estão reivindicando a aprovação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários encaminhados à Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado.

O parlamentar do PRB pediu aos parlamentares presentes ao Palácio Petrônio Portella, sede do Poder Legislativo, que comparecessem ao plenário para que os planos de cargos pudessem ser apreciados, o que, entretanto, somente deverá ocorrer nos próximos dias já que não houve quorum para deliberação na sessão desta manhã.





J. Barros - Edição: Katya D'Angelles