Georgiano Neto repercute importância do Programa Internet Para Todos

Na sua fala por dois minutos, nesta manhã de quarta-feira (14), o deputado Georgiano Neto (PSD) lamentou o falecimento do delegado Jorginho, ocorrido nesta quarta-feira (14) e ressaltou as qualidades do policial civil, que no exercício das suas atividades as desempenhou com muito empenho.





Em seguida o deputado relatou que esteve, na segunda-feira e terça-feira desta semana, em Brasília, durante o lançamento do Programa Internet Para Todos. Segundo ele, um programa do Governo Federal, através do Ministério das Comunicações, revolucionário, que irá levar internet de Banda Larga, com uma excelente qualidade e a baixo custo.





O parlamentar ressaltou que existem mais de trinta mil pontos em todo o Brasil, nas zonas urbanas e rurais. “Esse programa vai revolucionar a Comunicação e a interatividade em nosso país. Nós queremos destacar o empenho do ministro das Comunicações Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do nosso partido, e também do deputado federal Júlio César (PSB) que conseguiu incluir nesta primeira etapa”.

Georgiano Neto disse ainda que nesta segunda-feira foram assinados 132 (cento e trinta e dois) termos de adesão, por parte dos prefeitos piauienses e que a expectativa, segundo ele, é a de que sejam conseguidos apoio dos demais parlamentares e dos prefeitos municipais.

“Queremos levar esse programa para os duzentos e vinte e quatro municípios (224). É um programa que irá melhorar e dar uma maior qualidade de vida a todos os brasileiros e em especial aos piauienses”, observou. O deputado disse ainda que ele teve, no dia de ontem, uma audiência com o vice-presidente do Banco do Brasil, o piauiense José Eduardo Pereira, e ainda com o diretor de canais do Banco do Brasil, o Meirim, quando foi tratado a respeito da abertura do Banco do Brasil, no município de Jaicós.

“Eu estava acompanhado do deputado federal Júlio César e do prefeito de Jaicós, Nenem de Edite. O Banco foi estourado, no último dia 31 de janeiro por uma ação de bandidos e que tem se tronado uma convulsão, por parte da população não só de Jaicós, mas também de Belém, Francisco Macedo, Patos, Padre Marcos, Massapê e vários outros municípios”, enumerou.





Georgiano Neto ressaltou que são quase 60 mil (sessenta) pessoas que estão sendo prejudicadas, pela falta da agência do Banco do Brasil do município de Jaicós. E que a promessa feita é de que a agência volte a funcionar a partir de janeiro de 2109.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles