Georgiano Neto reclama da qualidade da água em Murici dos Portelas

O deputado Georgiano Neto (PSD) pediu ao presidente da Agespisa, Genivaldo Sales, urgência na melhoria do sistema de abastecimento de água em Murici dos Portelas, que tem sido objeto de reclamação de toda a população devido a baixa qualidade do produto oferecido aos consumidores.

Ele disse que esteve com o prefeito Ricardo Sales e com o vice-prefeito Neto Escórcio, além de vários vereadores e lideranças comunitárias que reclamaram da qualidade precária da água servida à população, apresentando uma coloração barrenta. “Peço pressa na solução deste problema, uma vez que ele prejudica a milhares de pessoas”, afirmou.

ENFERMAGEM – A deputada Teresa Britto (PV) convidou hoje os seus colegas e a sociedade civil para se fazerem presentes à sessão solene que será realizada nesta quinta-feira em homenagem ao Dia Nacional da Enfermagem, a partir das 11 horas, no plenário da Assembleia Legislativa.

Ela disse que este será um importante momento para discutir os avanços conquistados pela categoria dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que hoje constituem a maior classe nos quadros de saúde do Estado. “Será uma oportunidade para mostrarmos os avanços, mas também as dificuldades enfrentadas pelas categorias”, disse.

HOMENAGEM - O deputado Ziza Carvalho (PT) pediu para aderir à homenagem prestada hoje à Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí através de sessão solene pedida pelos deputados Themístocles Filho e Henrique Pires, ambos do MDB, pela passagem dos 87 anos da entidade.

“Esta é uma importante e merecida homenagem a esta instituição, exatamente no momento em que enfrentamos ataques desproporcionais ao estado democrático de direito, com pedidos do fim do exame da ordem e os avanços do Ministério Público sobre direitos constitucionais dos cidadãos”, frisou.

Ziza Carvalho disse também que está completando 20 anos de exercício da advocacia privada e 18 anos de advocacia pública, já tendo sido conselheiro da OAB no Distrito Federal, ao mesmo tempo em que o atual governador Ibaneis Rocha também fazia parte do mesmo conselho, tendo, ainda, presidido várias comissões daquela distrital.

Durvalino Leal

Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno