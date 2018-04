Georgiano Neto participou de reunião com prefeitos do Vale do Itaim

O deputado Georgiano Neto (PSD) ocupou a tribuna na sessão de hoje(16) para registrar a realização da reunião da Associação dos Prefeitos da Região do Vale do Itaim no último final de semana na cidade de Jacobina do Piauí. Ele disse que, na oportunidade, falou aos 21 administradores municipais presentes ao encontro que tem trabalhado na Assembleia Legislativa no sentido de levar obras e outros benefícios para aquela região.

Georgiano Neto afirmou que a reunião dos prefeitos contou com a presença do senador Ciro Nogueira (PP), do deputado federal Júlio César (PSD) e de vários parlamentares estaduais, que, segundo ele, também, têm procurado contribuir para o desenvolvimento de todos os municípios da região do Vale do Itaim.

O deputado Georgiano Neto (PSD) ocupou a tribuna na sessão de hoje (16) para registrar a realização da reunião da Associação dos Prefeitos da Região do Vale do Itaim, no último final de semana, na cidade de Jacobina do Piauí. Georgiano disse que, na oportunidade, falou aos 21 administradores municipais presentes ao encontro, que tem trabalhado na Assembleia Legislativa no sentido de levar obras e outros benefícios para aquela região.



Georgiano Neto afirmou ainda que a reunião dos prefeitos contou com a presença do senador Ciro Nogueira (Progressistas), do deputado federal Júlio César (PSD) e de vários parlamentares estaduais, que, segundo ele, também têm procurado contribuir para o desenvolvimento de todos os municípios da região do Vale do Itaim.



Texto: J. Barros

Edição: Paulo Pincel