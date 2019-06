Georgiano Neto participa das comemorações dos 84 anos de Fronteiras

ma série de ataques por bandidos, nas imediações das Pontes Estaiada e Primavera, foi o motivo da fala do deputado Ziza Carvalho (PT), nesta manhã de terça-feira (11). Segundo o parlamentar, os ataques são recorrentes. “Eu queria pedir a sensibilidade do capitão Fábio Abreu e do nosso policiamento ostensivo, par que a gente possa reforçar a segurança das nossas famílias, ali, nas duas pontes. Eles estão jogando, inclusive, pedras nos para-brisas dos carros e isso está ocorrendo todo dia”, solicitou.

O deputado omunicou que esteve no município de Fronteiras, participando de evento do calendário da cidade, que completa 84 anos de emancipação política.



O parlamentar não apenas participou, mas também colaborou com a realização do Dia do Evangelho, da Igreja Assembleia de Deus, à frente o pastor Jaime Agripino Ribeiro.



Georgiano salientou sobre a presença de mais de 40 municípios nos festejos, pessoas não só do Piauí, mas também dos estados de Pernambuco e do Ceará, participando do evento.



“Nós temos uma identidade muito grande com o município de Fronteiras, nossas raízes familiares são lá do município. Nós temos lá uma larga ligação política e familiar”, enfatizou.



Assaltos



Uma onda de assaltos praticados nas imediações das Pontes Estaiada e da Primavera, preocupa o deputado Ziza Carvalho (PT), que pediu providências às autoridades de segurança, na sessão desta terça-feira (11). Segundo o parlamentar, os ataques são recorrentes e acontecem sempre nos mesmos horários, depois das 19h.



“Eu queria pedir a sensibilidade do capitão Fábio Abreu e do nosso policiamento ostensivo, para que a gente possa reforçar a segurança das nossas famílias, ali nas duas pontes. Eles estão jogando, inclusive, pedras nos parabrisas dos carros e isso está ocorrendo todo dia”, denunciou.



Fórum



Foi realizada na manhã desta terça-feira, uma reunião do Fórum Permanente de Entidades para Convivência com o Semiárido, da qual o deputado Francisco Limma (PT) participou. Em comunicado, durante o tempo de dois minutos, Limma destacou que durante o Fórum foram tratadas de estratégias para que as famílias possam enfrentar a seca e conviver com o semiárido. “Uma importante reunião, que fortalece a organização das entidades civis, sobretudo do semiárido”, comentou.



Francisco Limma também registou que ontem, ao meio dia, aconteceu, no Palácio de Karnak, o lançamento da 16ª Edição do Festival de Inverno de Pedro II. De acordo com o deputado, além das lideranças de Pedro II, também estavam presentes o governador do Estado, Wellington Dias, representantes da Secretaria Estadual de Cultura e de Turismo. O evento acontece de 20 a 23 de junho de 2019, como tema: A Arte no Ritmo da Natureza.



O deputado Pastor Gessivaldo (PRB) comunicou que esteve no evento Fala Nordeste, onde foram abordados temas como a reforma da Previdência, das Assembleias, entre outros.



“Ali foi elaborada uma carta que será entregue ao presidente da Câmara Federal, deputado federal Rodrigo Maia (DEm-RJ). E esse debate, entre os presidentes é de grande importância para as Assembleias. E que, junto com o deputado B.Sá, nós até sugerimos retomada da construção da Transnordestina”, finalizou.



O deputado Themístocles Filho (MDB) lembrou que já afirmou algumas vezes, em canais de televisão, que seu filho, Marcos Aurélio, deputado federal pelo MDB, desde o início, nunca votou contra os trabalhadores rurais e que muita gente imagina que o benefício dos trabalhadores rurais tem muito tempo, mas que foi no regime militar que aconteceu o benefício, criado como “Funrural”, que era apenas a metade do salário mínimo.



“E foi na Constituinte de 2008 que foi elevado para um salário mínimo. O Marcos Aurélio disse que não vota contra o benefício continuado e, graças a Deus, hoje é um consenso do Nordeste e acho que do Brasil, para não atingir essas categorias”, comentou o presidente da Casa, Themístocles Filho.



O parlamentar lembrou que no dia de hoje, o deputado Franzé Silva (PT) realizou, na Alepi, um sessão solene, onde tinham várias pessoas em cadeiras de rodas e onde ele imagina que a maioria deve ter esse benefício. “E o Governo Federal vai cancelar esse benefício? Graças a Deus que estão criando juízo e estão tirando isso da Reforma da Previdência”, destacou.



A audiência pública que será realizada, amanhã (12), na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação foi lembrada pela deputado Nerinho (PTB). O parlamentar explicou que existe um cronograma do relatório da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), onde está prevista a audiência para que as partes interessadas seja ouvidas. A audiência será realizada na sala da CCJ.



Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles