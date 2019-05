Georgiano Neto antecipa intenção de ser candidato a prefeito

O deputado Georgiano Neto (PSD) anunciou da tribuna sua disposição de disputar a Prefeitura de Teresina no próximo pleito, ao tempo em que discorreu sobre seu primeiro mandato parlamentar, reconhecendo a pouca experiência que tinha e os avanços alcançados pela boa convivência com

O deputado estadualo Georgiano Neto (PSD) anunciou da tribuna sua disposição de disputar a Prefeitura de Teresina no próximo pleito, ao tempo em que discorreu sobre seu primeiro mandato parlamentar, reconhecendo a pouca experiência que tinha e os avanços alcançados pela boa convivência comos colegas. O presidente Themístocles Filho informou que fez pesquisa e constatou aceitação de sete por cento ao orador, o que já considera uma vantagem.



Prosseguindo em sua fala o deputado explicou como vem sendo sua atuação, sempre visitando os municípios e os bairros da capital, daí se julgar no direito de pleitear o mandado de prefeito. Destacou o trabalho de seu pai, deputado federal Júlio César de Carvalho Lima,que tem sido sua principal motivação para a política, apesar da pouca idade, apenas 25 anos.



Os deputados Franzé Silva (PT), Oliveira Neto (Cidadania), Francisco Limma (PT) e Evaldo Gomes (Solidariedade) ofereceram apartes, todos reconhecendo a capacidade do colega para administrar a capital, uma vez que, no exercício parlamentar, tem demonstrado equilíbrio epreocupação com a população mais necessitada. Os aparteantes consideraram importante o fato de Georgiano ter sido o mais votado no último pleito.



Georgiano Neto concluiu seu pronunciamento agradecendo aos colegas pelas manifestações de apoio e prometendo exposição mais detalhada deseus planos para governar Teresina.



Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno