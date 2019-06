Frente parlamentar vai definir regras sobre uso de agrotóxicos no Piauí

o repercutir da tribuna a audiência pública realizada hoje (27) na Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente sobre o uso de agrotóxicos no Piauí, o líder do Governo, deputado Francisco Lima (PT), propôs a formação de uma Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa para debater a definição de regras para a utilização de defensivos agrícolas visando proteger o meio ambiente e a vida das pessoas.

Francisco Limma defendeu ainda que os parlamentares incluam no Orçamento do Estado para 2020 a destinação de recursos para a realização de estudos com o objetivo de fazer o zoneamento agro-ambiental do Piauí. O orador assinalou que o zoneamento definirá, dentre outras coisas, áreas em que poderão ser usados ou não agrotóxicos.

O líder do Governo disse que a audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente foi de grande importância porque a Assembleia Legislativa precisa debater a questão do uso dos defensivos agrícolas, tendo em vista que o Governo Jair Bolsonaro liberou este ano mais de 200 tipos de venenos, inclusive alguns que não podem ser usados em países da Europa, nos Estados Unidos e na China.

Francisco Limma repercutiu reportagens publicadas pelos jornais El Pais, da Espanha, e Meio Norte, de Teresina, que mostraram os prejuízos causados ao meio ambiente e às pessoas pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. Ele assinalou que o Brasil é um dos países que mais consomem esses produtos que são responsáveis por um grande número de doenças, como câncer, e defendeu, também, a destinação de recursos orçamentários para apoio a iniciativas ligadas à agricultura agroecológica.

Em aparte, o deputado Ziza Carvalho (PT) parabenizou Francisco Limma pelo pronunciamento e disse que os Estados podem aprovar leis que restrinjam normas federais que tratem sobre o uso de agrotóxicos. Finalizando seu discurso, o líder do Governo declarou que pretende continuar trabalhando em prol de medidas que ajudem o desenvolvimento sustentável do Piauí e do Brasil.

Por J. Barros

J.Barros - Edição: Caio Bruno