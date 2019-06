Franzé Silva quer recursos da cultura exclusivamente para artistas locais

O deputado estadual Franzé Silva (PT) apresentou hoje, na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado, Projeto de Lei que determina que a contratação para eventos culturais, shows e festejos realizados pelos entes públicos com verbas oriundas do Estado do Piauí deve ser exclusivamente de profissionais que expressam e valorizam a cultura piauiense. A matéria também foi assinada pelos deputados Nerinho (PTB) e Júlio Arcoverde (Progressistas).

Franzé Silva subiu a Tribuna da Casa e defendeu o projeto. “Temos visto a cultura do Nordeste ganhando notoriedade nacional e é por isso que estamos apresentado esse Projeto que determina que todos os recursos públicos do Estado direcionados para a área cultural sejam destinados exclusivamente para artistas locais”, disse o deputado.

“Nós vemos acontecer no Piauí coisas que não vemos acontecer em outros estados nordestinos. As grandes atrações das festas baianas, são artistas baianos. No Maranhão, Ceará acontece a mesma coisa. Mas no Piauí, festas bancadas com recursos do Estado, são destinados a artistas que não são daqui, como se o Piauí não tivesse grandes artistas”, completou Franzé Silva.

Ele pediu o apoio dos colegas deputados para que a matéria fosse aprovada.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno