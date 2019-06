Franzé Silva quer incluir os autistas no Centro Demográfico do IBGE

O deputado Franzé Silva (PT, fez um alerta à população brasileira e mais especificamente, segundo ele, ao Piauí, sobre um projeto de lei que tramita no Senado Federal e que trata da necessidade de incluir os autistas no censo demográfico. Segundo Franzé Silva, a partir desse levantamento, será possível saber a quantidade de autistas existentes no Brasil e onde eles estão, para que dentro do orçamento da União, possa ter uma política direcionada paras essa questão do autismo, que tem tido um crescimento expressivo no País.

O deputado Franzé Silva (PT) fez um alerta à população brasileira, e mais especificamente aos piauienses, sobre um projeto de lei que tramita no Senado Federal para inclusão dos autistas no Censo Demográfico do IBGE.



Segundo Franzé Silva, a partir desse levantamento será possível saber a quantidade de autistas existentes no Brasil e onde eles estão. Para que dentro do Orçamento da União possa haver uma política direcionada para atendimento aos portadores de autismo, que tem tido um crescimento expressivo no País.



Segundo o parlamentar, é preciso que o Governo Federal tenha esses dados, para que as despesas com o atendimento dessas pessoas possam constar no orçamento da União.



“De forma surpreendente, o ministro Sérgio Moro passou a ordem para o presidente do Senado tirar de pauta esse projeto. A gente percebe que o Governo Federal não tem a preocupação com a política pública para atender esse grande quantitativo de brasileiros com autiso. Quero manifestar meu repúdio e fazer com que a gente faça chegar até os nossos três senadores, a necessidade de manter, dentro do censo demográfico, esse levantamento. Para que possamos cobrar do Governo Federal uma política pública para atender a essas pessoas que tanto precisam do Estado”, finalizou.



Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno