Franzé Silva pede ao Conselho Nacional do MPF o afastamento de procuradores da Lava Jato

Os deputados estaduais apresentaram 11 requerimentos e um Projeto de Decreto Legislativo na sessão plenária de hoje (11). O deputado Franzé Silva (PT) requereu ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) a suspensão dos procuradores da República que atuam na Operação Lava Jato e que estejam envolvidos nas mensagens citadas pelo site The Intercept Brasil.

Franzé Silva, também, apresentou requerimento pedindo ao Conselho Superior de Magistratura a adoção de medidas visando apurar o envolvimento de magistrados da Operação Lava Jato nas mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Ele pediu ainda a suspensão dos juízes. O deputado Oliveira Neto (Cidadania) requereu à empresa Cepisa Equatorial a melhoria da rede de energia elétrica na zona rural de Miguel Alves.

A deputada Teresa Britto (PV) apresentou sete requerimentos solicitando benefícios para a população. Ela requereu à Prefeitura de Teresina, ao Governo do Estado e à Cepisa Equatorial a construção de galeria na zona Leste da Capital, a colocação de placas em ruas do Parque Piauí, a melhoria de estradas em Nazária e a ampliação da rede de energia elétrica em Santa Filomena, no Sul do Estado.

Teresa Britto requereu ainda voto de louvor à Asa (Ação Social Arquidiocesana) e ao padre Tony Batista, coordenador de evento, pela realização no último domingo da 24a Caminhada da Fraternidade. O deputado Henrique Pires (MDB) requereu aos líderes do MDB no Congresso Nacional atenção ao Projeto de Lei que trata da revalidação de diplomas de médicos brasileiros formados no exterior.

O deputado Franzé Silva teve aprovado requerimento solicitando a realização de audiência pública amanhã (12) na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação para tratar do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. O deputado Júlio Arcoverde (Progressistas) apresentou Projeto de Decreto Legislativo que dispõe sobre a concessão de título de cidadão piauiense ao ministro Reinaldo Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por J. Barros



