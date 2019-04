Franzé pede agilidade na liberação de emendas para vítimas do Parque Rodoviário

O deputado Franzé Silva (PT) solicitou mais agilidade na liberação das emendas parlamentares para atender aos alagados da Vila Rodoviária e que serão destinados à Ação Social Arquidiocesana e a igrejas evangélicas que estão atendendo aos necessitados.

Ele disse que a proposta da cessão de R$ 10 mil por cada parlamentar gerou uma expectativa muito grande não apenas nas instituições religiosas, mas também entre os alagados. “Muitas casas já poderiam ser habitadas por seus donos, mas eles não têm fogão, geladeira, camas e outros equipamentos.

O presidente da Assembleia, Themístocles Filho (MDB), pediu que os deputados que formam a comissão de atendimento assinem o documento autorizando a transferência dos recursos e Franzé disse que vai cuidar pessoalmente desses detalhes burocráticos.

CALÇAMENTO - Também usando o tempo de dois minutos, o líder do Governo, Francisco Limma (PT) disse que esteve em União na tarde de segunda-feira passada participando da assinatura da ordem de serviço entre o Governo do Estado e a Codevasf para a pavimentação poliédrica de 3,8 mil metros quadrados. Os recursos são oriundos de uma emenda da então senadora Regina Sousa, hoje vice-governadora.

Ele também registrou a presença de cerca de três mil prefeitos na Marcha à Brasília, para a cobrança de mais recursos para os municípios. “São 139 prefeitos do Piauí tratando de várias questões vinculadas ao saneamento, habitação e estradas.

PETRÓLEO - “Também esteve em Brasília o nosso governador Wellington Dias tratando da derrubada da liminar da ministra do STF, Carmem Lúcia, que bloqueou os recursos dos royalties do petróleo. O Piauí tem direito a receber mais de R$ 600 milhões somente de FPE e FPM”, disse.

Por fim, ele falou sobre o transcurso (hoje) dos 11 anos da Escola do Legislativo. A data será objeto de sessão solene a ser realizada nesta quinta-feira, atendendo requerimento do deputado João Madison (MDB), atual presidente da instituição.

Durvalino Leal

O deputado Franzé Silva (PT) solicitou mais agilidade na liberação das emendas parlamentares para atender aos alagados da Vila Rodoviária e que serão destinados à Ação Social Arquidiocesana e a igrejas evangélicas que estão atendendo aos necessitados.



Ele disse que a proposta da cessão de R$ 10 mil por cada parlamentar gerou uma expectativa muito grande não apenas nas instituições religiosas, mas também entre os alagados. “Muitas casas já poderiam ser habitadas por seus donos, mas eles não têm fogão, geladeira, camas e outros equipamentos.



O presidente da Assembleia, Themístocles Filho (MDB), pediu que os deputados que formam a comissão de atendimento assinem o documento autorizando a transferência dos recursos e Franzé disse que vai cuidar pessoalmente desses detalhes burocráticos.



Calçamento



Também usando o tempo de dois minutos, o líder do Governo, Francisco Limma (PT) disse que esteve em União na tarde de segunda-feira passada participando da assinatura da ordem de serviço entre o Governo do Estado e a Codevasf para a pavimentação poliédrica de 3,8 mil metros quadrados. Os recursos são oriundos de uma emenda da então senadora Regina Sousa, hoje vice-governadora.



Limma também registrou a presença de cerca de 3 mil prefeitos na Marcha à Brasília, para a cobrança de mais recursos para os municípios. “São 139 prefeitos do Piauí tratando de várias questões vinculadas ao saneamento, habitação e estradas.



Petróleo - Francisco Limma lembrou que o governador Wellington Dias também esteve em Brasília, "tratando da derrubada da liminar de 2013, da ministra do STF, Carmem Lúcia, que impediu a redivisão dos recursos dos royalties do petróleo com todos os estados da Federação. O Piauí tem direito a receber mais de R$ 600 milhões somente de FPE e FPM”, disse.



Por fim, Limma falou sobre o transcurso (hoje) dos 11 anos da Escola do Legislativo. A data será objeto de sessão solene a ser realizada nesta quinta-feira, atendendo requerimento do deputado João Madison (MDB), atual presidente da instituição.



Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles