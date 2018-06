Francisco Limma lamenta a morte do presidente do PT de Esperantina

O deputado estadual Francisco Limma (PT) lamentou a morte no presidente do Partido dos Trabalhadores de Esperantina, Antonio Francisco de Lima, 55 anos, depois de internado no Hospital Regional Dirceu Arcoverde, em Parnaíba, após sofreu um acidente automobilístico, na semana passada.

Antônio Francisco sofreu um grave acidente de moto na madrugada do dia 17 de junho, quando retornava de uma festa na zona rural de Esperantina. Francisco teve traumatismo craniano passou por cirurgia. O paciente foi diagnosticado com morte cerebral nesta segunda-feira (25).

Na outra parte do discurso, Francisco Lima sugeriu aos deputados de oposição que tenham mais cuidado com as denúncias baseadas em relatórios preliminares de técnicos do Tribunal de Contas do Estado. Limma lembrou que o governador Wellington Dias tem sido muito cuidadoso para que o Piauí não enfrente a mesma situação de estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que estão em situação de extrema dificuldade financeira.

“Nós estamos falando por um relatório de 2017. E não há atraso nos empréstimos consignados de 2017. Também não procede a denúncia de que foram desviadas mais de R$ 200 milhões. Tem ainda essa estória de senha falsa. São ilações criadas, mais uma tentativa da oposição de confundir a opinião pública. Essa é mais uma das invenções da oposição. Não existe senha falsa, mas senha genérica, como as usadas para abastecer as perfuratrizes, que são veículos sem placas, mas que utilizam combustível para perfurar os poços”, citou o líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Francisco Limma lamentou que “o mesmo disco furado venha rodando sistematicamente na tribuna do parlamento”. Essas pessoas não aprenderam com o contrato com a Caixa. Fizeram pronunciamentos, um monte de denúncia, que não se sustentaram. O parlamentar cai no descrédito da população que é inteligente. Ela recebe as informações de forma transparente porque não há nada esconder. Espero que nossos colegas da oposição tenham mais cuidado para que a credibilidade dessas falas não fique comprometida”, advertiu o líder.

Por Paulo Pincel

Edição: Caio Bruno