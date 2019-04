Francisco Limma enaltece ação de vereador de Esperantina

O líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), enalteceu, hoje (2), da tribuna da Assembleia Legislativa a atuação do vereador de Esperantina, Domingos Luis, com o objetivo de melhorar os serviços prestados nas áreas de segurança e de saúde à população daquela cidade. Ele disse que Domingos Luis, que estava presente à sessão plenária desta manhã, apresentou proposição para instalação de câmeras de monitoramento para reduzir os índices de criminalidade em Esperantina.

Francisco Limma afirmou que apresentou emenda destinando recursos para a implantação das câmeras de monitoramento em Esperantina. Ele disse que câmeras já foram instaladas em Batalha, o que tem contribuído para a redução da violência naquele município e defendeu que os equipamentos fiquem acoplados a uma central localizada na delegacia de Polícia Civil ou em uma unidade da Polícia Militar do Estado.

O líder do Governo solicitou ao deputado Firmino Paulo (PP), presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, que sejam debatidas outras alternativas contra a criminalidade durante audiência pública que será realizada no próximo dia 10 para debater a Mensagem 04/2019 do Poder Executivo que cria o Sistema Estadual de Gestão Integrada de Riscos que será coordenado pela Secretaria de Segurança.

Ao concluir seu pronunciamento, Francisco Limma fez um apelo aos parlamentares para que compareçam amanhã (3) à sessão plenária quando será votada mensagem do Poder Executivo que prorroga os contratos dos prestadores de serviços da Fundação Antares.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles