Francisco Limma diz que a oposição terce contra a vinda de recursos da Caixa

O líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), disse, hoje(2), que as críticas feitas à administração estadual pelos deputados de oposição revelam que eles estão desesperados porque as pesquisas mostram que o governador Wellington Dias tem a preferência de mais de 70% dos eleitores piauienses. Segundo ele, a oposição não quer que o Governo receba a segunda parcela de R$ 315 milhões do empréstimo da Caixa Econômica Federal “porque torce pelo quanto pior melhor”.

Francisco Limma afirmou que as críticas da oposição em relação ao empréstimo não têm consistência porque a CEF ainda não concluiu a apreciação da prestação de contas da primeira parcela de R$ 307 milhões recebida pelo Governo do Estado. Ele assinalou que “a oposição age como o pássaro chamado Rasga-Mortalha que prenuncia coisa ruim quando passa fazendo barulho sobre uma casa, pois não quer que o Governo receba mais recursos para levar obras para a população”.

Acrescentou o líder do Governo que “a oposição insiste em dizer que houve desvio dos recursos ou de finalidades em sua aplicação, mas temos certeza de que todo dinheiro recebido foi investido em realizações para melhorar a qualidade de vida da população”.

Francisco Limma declarou que, ao invés de realizar críticas, a oposição deve aguardar o relatório final da CEF sobre a prestação de contas da primeira parcela do empréstimo. Ele disse ainda que os deputados de oposição deveriam debater as medidas implementadas pelo Governo Federal que vêm contribuindo para aumentar o número de pobres no país, dentre elas, a redução em mais de 500 mil na quantidade de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.

Por J. Barros



Edição: Paulo Pincel