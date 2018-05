Francisco Limma destaca realização da Feira Sementes da Cultura na UFPI

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos na sessão plenária dessa quarta-feira (23), o líder do Governo na Casam, deputado Francisco Limma (PT) registou a realização da Feira Agroecológica “Sementes de Cultura”, que acontece há um ano no pátio da Universidade Federal do Piauí. Ao longo do período foram realizadas 29 edições do evento.

Laryssa Saldanha

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos na sessão plenária desta quarta-feira (23), o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Limma (PT), registrou a realização da Feira Agroecológica “Sementes de Cultura”, que acontece há um ano no pátio da Universidade Federal do Piauí. Ao longo desse período, já foram realizadas 29 edições do evento.



“Essa é uma importante feira, que permite a troca de saber e experiências que certamente melhoram a nossa agricultura familiar e por isso precisamos comemorar esse um ano de existência”, disse Francisco Limma.



A realização da feira agroecológica e cultural na UFPI é umas das ações que visam facilitar o acesso da população de Teresina a alimentos mais saudáveis, sem uso de agrotóxicos ou fertilizantes químicos. A UFPI integra uma comissão municipal que presta assessoria e orienta agricultoras de dez hortas comunitárias da Grande Teresina, que conquistaram a certificação orgânica da produção de hortaliças.



Ainda falando sobre agricultura, o deputado Francisco Limma também destacou a presença de uma comitiva do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola que está visitando o Piauí há uma semana, percorrendo várias comunidades rurais no semiárido e conhecendo projetos agrícolas. “Eles avaliam o desempenham dos projetos, levantam e preparam informações para o projeto Viva Mais Semiárido”, explicou o parlamentar.



Ainda em sua fala, o deputado registrou a comemoração dos 15 anos de sacerdócio do padre Francisco das Chagas Eduardo, na cidade de Campo Largo do Piauí, que acontece nesta quarta (23).



Aldo Rebelo no Piauí



Também usando o tempo destinado aos pequenos avisos, o deputado Dr. Pessoa (SD) convidou os demais parlamentares e o povo do Piauí para um debate com o ex-deputado federal Aldo Rebelo, pré-candidato à Presidência da República pelo Solidariedade. O evento acontece na próxima sexta-feira (25), a partir das 9h30 no auditório da APPM.



Por Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel